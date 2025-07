Loton potti kasvaa kahdeksaan miljoonaan euroon - Viisi 55 000 euron voittoa jakoon

Loton kierroksen 27/2025 oikea rivi on 3, 13, 17, 20, 28, 31 ja 38. Lisänumero 14. Plusnumero 2.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla Loton potti kohoaa kahdeksaan miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi viisi kappaletta 6+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 55 323 euroa.



Voitot osuivat Oulun Linnanmaan Prisman asiakkaalle, Riihimäen aseman R-kioskin asiakkaalle, tamperelaiselle nettipelaajalle, Tampereen Tesoman R-kioskin kahden osuuden porukkapeliin sekä Lohjan K-Citymarketin viiden osuuden porukkapeliin.



Lauantain Millin voittorivi on 3, 10, 15, 17, 18 ja 21. Lisänumero 24. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 4 6 3 6 1 4. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Kangasalan Prisman asiakas ja nettipelaaja Pietarsaaresta voittivat tuplatuilla Jokerin kuusi oikein -tuloksilla 40 000 euron potit.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Lissabon 66. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.