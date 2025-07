HONOR tuo HONOR 400 Pro -mallin Suomen markkinoille

DevCo varmisti yli 500 miljoonan euron pitkäjänteisen rahoituksen tukeakseen Vexven seuraavaa kasvuvaihetta 30.6.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Helsinki, Suomi – 30.6.2025 – DevCo Partners (“DevCo”) on kerännyt 521 miljoonan euron rahoituksen tukeakseen Vexven seuraavaa kasvuvaihetta. Vexve on johtava eurooppalaisen energiainfrastruktuurin kriittisiin venttiiliratkaisuihin erikoistunut yhtiö, jonka omistaja DevCo on ollut vuodesta 2016 lähtien. Nyt toteutettu pääomahankinta tarjoaa DevColle merkittävästi lisäpääomaa Vexven pitkäjänteisen kehityksen ja kiihtyvän kasvun mahdollistamiseksi. Pääomahankinnan ns. johtavana sijoittajana (eng. ”lead investor”) toimi Pantheon, jonka ohella pääomahankintaan osallistui laaja joukko pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia perhetaustaisia sijoitusyhtiöitä ja institutionaalisia sijoittajia. Noin puolet kerätystä rahoituksesta tulee Vexven nykyisiltä sijoittajilta. Kerätty pääoma tukee Vexven kasvua kiihtyvän energiasiirtymän vauhdittamana orgaanisesti sekä yritysostoin. Tähän mennessä DevCon omistusaikana Vexve on tehnyt neljä strategista yritysostoa ja yhtiön liikevaihto on viisinkertaistu