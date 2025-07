Peltovalvonnat alkaneet Etelä-Savossa

Peltotukihakemuksia jätettiin 17.6. päättyneessä tukihaussa Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella 1867 kappaletta. Määrä on 55 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2024. Nyt vuorossa ovat heinäkuun alusta käynnistyneet ELY-keskuksen tarkastajien suorittamat tilakäynnit, joilla valvotaan tukiehtojen toteutumista.

– Peltovalvonnoissa tarkastetaan yhteensä noin kaksi prosenttia tuenhakijoista. Etelä-Savossa se tarkoittaa 33 tilaa tänä vuonna, valvontapäällikkö Elina Helttunen Etelä-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Peltovalvonnalla taataan tukiehtojen noudattaminen

Valvonnassa tarkastetaan esimerkiksi kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit sekä tukiehtojen noudattaminen. Valvonta on paitsi edellytys tukien maksamiselle myös tärkeää viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi.

– Tukiehtojen mukaan lohkoilta tulee pystyä korjaamaan markkinakelpoinen sato. Tässä on havaittu puutteita aiempina vuosina, ja myös tänä vuonna on jo tullut vastaan puutteita markkinakelpoisen sadon vaatimuksessa, jatkaa Helttunen.

Viljelijän voi halutessaan olla tarkastajan mukana valvontakäynnillä. ELY-keskuksen tarkastaja kertoo havaintonsa viljelijälle joko paikan päällä tai puhelimitse ja antaa neuvoja siihen, miten havaitut puutteet voisi korjata seuraavalle vuodelle.

Satelliitti seuraa monia asioita pellolla – mahdolliseen selvityspyyntöön tulee reagoida

Tilakäyntien ohella tukiehtojen täyttymistä seurataan satelliittikuvien avulla. Satelliittiseuranta eli monitorointi on jatkuvaa ja kattaa kaikki lohkot, joille tukea on haettu. Tiivistetysti kyse on läpi vuoden tapahtuvasta peltoalueiden viljelytoimenpiteiden seurannasta. Satelliittiseuranta on käytössä tänä kesänä kolmatta kertaa, ja korkeuksista seurattavien kohteiden määrä on hiljalleen kasvanut.

– Satelliittikuvien avulla tarkastellaan esimerkiksi sitä, onko lohko maatalousmaata ja käytetäänkö sitä maataloustoimintaan, onko kasvi sama kuin lohkolle on ilmoitettu peltotukien hakemuksessa ja onko lohko niitetty tai laidunnettu ehtojen mukaisesti syyskuun puoliväliin mennessä, kertoo Helttunen.

Satelliittiseurannassa tekoäly vertaa lohkolta otettua kuvasarjaa tukihakemuksella annettuihin tietoihin. Jos satelliittikuvien perusteella näyttää esimerkiksi siltä, että lohko ei ole maatalousmaata tai ilmoitettu kasvi vaikuttaa olevan eri kuin mikä hakemuksella on, lähtee viljelijälle selvityspyyntö mobiilisovellus Vipu-mobiiliin. Vipu-mobiili on Ruokaviraston julkaisema maksuton väline viljelijöiden ja viranomaisten väliseen viestintään. Selvityspyyntöjä lähetetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa satelliittiseurannan lisäksi suoraan peltotukien hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Jos viljelijän mielestä ehto täyttyy, voi hän vastata Vipu-mobiilissa paikkaan sidotulla valokuvalla hallinnolle. Mikäli taas ehto ei täyty, tulee hakemusta muuttaa, tehdä vaadittu toimenpide tai perua tuki kyseiseltä lohkolta.

Tukihakemusta voi muuttaa 1.10. saakka

Satelliittiseuranta on tuonut viljelijälle muun muassa sen edun, että peltotukien hakemusta voi muuttaa 1.10. saakka, jos huomaa, ettei viljely ehtojen mukaisesti onnistukaan.

– Tukihakemuksen muutosmahdollisuus lukittuu siinä vaiheessa, kun paikalla tehtävästä valvonnasta ilmoitetaan, joten muutokset on hyvä tehdä viivytyksettä, muistuttaa Helttunen.

Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella, sekä kansallisista varoista. Tukien tarkoituksena on turvata maataloustuotannon kannattavuus ja jatkuvuus EU:n pohjoisimmissa viljelyoloissa.