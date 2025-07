Nuorten asenteisiin vaikuttava liikenneturvallisuuden somekampanja "Maltti on wörttii" on saanut jatkoa

Kampanjan videot pyörivät nuorten suosimissa somekanavissa TikTokissa ja Instagramissa ja videot kohdennettiin 16–24-vuotiaille varsinaissuomalaisille ja satakuntalaisille nuorille. Kampanja alkoi toukokuussa ja jatkuu syksyyn saakka. Se on tähän mennessä tavoittanut jo 1 miljoona näyttökertaa.

Kampanjaa varten toteutettiin 4 uutta videota. Niissä kiinnitetään huomiota nuorille tyypillisiin tilanteisiin, kuten ylinopeuksiin, nopeuskisailuun, kännykän käyttöön liikenteessä, ajamiseen pyörällä tai sähköpotkulaudalla ilman kypärää sekä ajamiseen päihteiden vaikutuksen alaisena. Videoissa näytetään erilaisia ajo- ja tapaturmatilanteita.

Somekampanjan videot löytyvät myös YouTubesta:

Videoilla korostetaan nuorille kuljettajille, että turvallinen ajaminen ja liikennesäännöt ovat olemassa syystä. Sisällössä ja tyylissä pyritään puhuttelemaan ja kiinnittämään kohderyhmän huomio mm. käyttämällä nuorten puhekieltä, tarinallisuutta ja yllätyksellisyyttä. Videot ovat lyhyitä, nopeatempoisia ja oivaltavia. Videoissa vältetään saarnaamista, halutaan, että itse tilanne välittää halutun viestin.

Oman hauskuuden tavoittelu menee usein turvallisuuden edelle

Nuorten kommenteissa on noussut esille tälläkin kertaa samoja teemoja kuin edellisessä kampanjassa: yleinen piittaamattomuus, ylinopeuksien ihannointi ja haavoittumattomuuden harha. Kommentit osoittavat, että kampanjalle on edelleen tarvetta.

”Kyllä se kaahaaminen on sen hetken huumaa arvoista. miten tästä elämästä pitäis nauttia jos ei pääse vähän leikkimään hengellään”

”On kaahaminen wörttii jos osaa ajaa”

”kyllä oman hengen voi vaarantaa ilman että sivulliset kärsii.”

Nuoret riskiryhmää liikenteessä

Myös tilastojen mukaan nuorilla on muita ikäryhmiä korkeampi riski joutua liikenneonnettomuuteen ja liikenneonnettomuuksien taustalla on usein piittaamatonta liikennekäyttäytymistä. Liikennerikoksesta syylliseksi epäiltyjen nuorten määrä on kasvussa sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. Erityisesti 15–17-vuotiaiden liikennerikoksista syyllisiksi epäiltyjen määrä on kasvanut selvästi viime vuosina. Nuorten liikennerikoksissa korostuvat ylinopeudet.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on kuollut tieliikenteessä nuoria 15–24-vuotiaita yhteensä 28 henkilöä vuosina 2020–2024. Lisäksi tieliikenteessä on loukkaantunut vakavasti 131 nuorta vuosina 2020–2023 (tilastotietoa vuodesta 2024 ei ole vielä saatavilla).

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15-vuotiaiden onnettomuuksissa korostuu muulla ajoneuvolla tapahtuneet onnettomuudet. Näistä suuri osa on sähköpotkulautaonnettomuuksia. 15–17-vuotiaiden nuorten vakavista onnettomuuksista puolet tapahtuu mopolla tai moottoripyörällä. 18–20-vuotiaiden nuorten vakavista onnettomuuksista lähes 70 % tapahtuu henkilöautolla.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207