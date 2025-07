Uusi vuokralainen tulossa? Vältä kalliit virheet näillä vinkeillä!

Vakuus tulee asettaa ennen muuttoa

Vakuus on vuokranantajan tärkein turva tilanteissa, joissa vuokralainen ei täytä sopimusvelvoitteitaan. “Vakuus kannattaa pyytää maksettavaksi heti sopimuksen solmimisen yhteydessä tai reilusti ennen asunnon luovutusta, jotta suoritus näkyy tilillä ennen avainten luovutusta”, Suomen Vuokranantajat ry:n juristi Elina Vilponen ohjeistaa. Näin vältetään tilanteet, jossa vuokralainen ei saa avaimia ajallaan vakuuden asettamatta jättämisen takia.

Huolellinen alkutarkastus on tärkeä

Ennen muuttoa on suositeltavaa tehdä yhdessä vuokralaisen kanssa alkutarkastus. Tarkastuksessa asunnon kunto valokuvataan ja mahdolliset viat kirjataan ylös esimerkiksi tarkastuslomakkeeseen. ”Huolellisella dokumentoinnilla voidaan välttyä suuriltakin oikeudenmenetyksiltä, sillä vuokranantajan on pystyttävä näyttämään, milloin vahingot ovat syntyneet”, Vilponen huomauttaa.

Opasta asunnon käytössä ja näytä taloyhtiön tilat

Avainten luovutuksen yhteydessä on hyvä käydä vuokralaisen kanssa läpi asunnon käyttöön liittyvät keskeiset asiat. Vilposen mukaan vuokralaisen kanssa kannattaa käydä läpi, mistä löytyvät esimerkiksi sulakkeet ja päävesihana, miten ilmanvaihto toimii ja kuinka lattiakaivon puhtaanapito onnistuu. ”Asunnon tekniset perustoiminnot ja kodinkoneiden käyttöohjeet kannattaa koota helposti saataville esimerkiksi kodinkansioon”, Vilponen ohjeistaa. Vuokralaisen kanssa on hyvä kiertää läpi myös taloyhtiön yhteiset tilat, kuten pyörävarasto, pesutupa ja jätehuoltopiste sekä kertoa taloyhtiön järjestyssäännöistä.

Varmista tiedonkulku ja toimivat yhteystiedot

Vuokrasuhteen alku on otollinen hetki rakentaa luottamusta ja varmistaa sujuva arki. Vuokralaiselle kannattaa antaa selkeä infopaketti, jossa ohjeistetaan muuttoilmoituksen tekemisestä, ovenavauspalvelusta avainten katoamisen varalta, vikailmoitusten tekemisestä ja muista käytännön asioista. Samalla on hyvä kertoa, miten vuokranantajan saa tarvittaessa helpoiten kiinni, ja millaisissa asioissa yhteydenotto on toivottavaa. ”Avoin ja ystävällinen viestintä ehkäisee väärinkäsityksiä ja tukee pitkäaikaista vuokrasuhdetta”, Vilponen päättää.