Nrep myy Hyrylän Prisman kiinteistösijoittaja Cibukselle – osa Hyrylän keskustaa uudistavaa palvelukeskusta

Nrep on myynyt Hyrylän rakenteilla olevan Prisma-hypermarketin myynnistä kansainväliselle kiinteistösijoittajalle Cibukselle, joka on erikoistunut päivittäistavarakaupan kiinteistöihin. Prisma on osa laajempaa Tuusulan palvelukeskuskokonaisuutta joka uudistaa Hyrylän keskustan ja kokoaa yhteen kunnan sekä kaupalliset palvelut. Vastaavanlaisia hypermarket-kiinteistökauppoja on Suomessa nähty vain harvoin viime vuosina.