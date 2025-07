Keljon kauppakeskuksen uudistettu Hesburger avataan tänään – kattava remontti parantaa asiakaskokemusta

Hesburgerin kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja Ieva Salmela kertoo, että remontin aikana asiakastilat remontoitiin lattiasta kattoon vastaamaan tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia. Myös ravintolan keittiö rakennettiin kokonaan uudelleen, jotta työskentelytilat olisivat henkilöstölle entistä toimivammat.

– Uudistuksen yhteydessä toimme ravintolaan Hesburgerin uuden sisustusilmeen, joka tekee tiloista entistä viihtyisämmät. Asiakaskokemusta on parannettu myös asentamalla neljä uutta itsepalvelukassaa, jotka nopeuttavat tilaamista erityisesti ruuhka-aikoina. Perheiden viihtyvyyteen on panostettu uudella, aiempaa suuremmalla lasten leikkipaikalla, Salmela sanoo.

Uudistus ulottuu myös ulkotiloihin, sillä Drive-in-kaistan toiminnallisuutta parannettiin uudistamalla tilauspiste, mikä tekee autoilijoiden asioinnista entistä sujuvampaa.

Ravintola sijaitsee entisellä paikallaan Keljon kauppakeskuksessa osoitteessa Kylmälahdentie 6, 40500 Jyväskylä.

– Hesburger ravintolan uudistus on mahtava juttu Keljon kauppakeskukselle! Uudistus tukee vahvasti palvelukokonaisuuttamme ja tekee meistä entistäkin houkuttelevamman ostos- ja ajanviettopaikan. Kun pitkään kauppakeskuksessa toiminut ravintola tekee näin suuren uudistuksen, on se meille selkeä merkki siitä, että Keljon kauppakeskus nähdään paikkana, johon kannattaa panostaa. Hesburgerin avajaiset on hieno aloitus loppuvuoden avajaisputkelle, sillä Keljon Citymarketin jättiremontti valmistuu vielä ennen joulukaupan alkua, sanoo Keljon kauppakeskuskoordinaattori Anne Ala-Krekola.

Hesburgerilla on tällä hetkellä viisi ravintolaa Jyväskylässä. Vuoden loppuun mennessä yhtiö avaa myös täysin uuden Drive-in-ravintola Seppälään, Ahjokadun ja Seppäläntien kulmaan.