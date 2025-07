Mangrove on aloittanut uusien laadukkaiden vuokrarivitaloasuntojen rakentamisen Liedon Loukinaisiin

Mangrove Oy on käynnistänyt uuden vuokrarivitalohankkeen rakentamisen Liedon Loukinaisten alueelle. Hanke toteutetaan KVR-urakkana yhteistyössä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa, ja sen myötä alueelle nousee moderneja ja energiatehokkaita vapaarahoitteisia rivitaloasuntoja vuokrattavaksi. Rakennustyöt alkoivat toukokuun lopulla 2025, ja kohteen arvioidaan valmistuvan kesällä 2026.

Loukinaisiin nousee pian uusia vuokrarivitaloja, kun Matintalonlenkille ja Hevankiolle rakennetaan viisi rivitaloa. Niihin rakentuu yhteensä 36 uutta perheasuntoa. Ne rakentuvat upealle luonnon täytteiselle alueelle, ja ne on suunniteltu erityisesti perheiden tarpeisiin, asumismukavuus ja arjen viihtyisyys edellä.

Uudet kodit ovat saunallisia kolmioita ja neliöitä, joissa riittää tilaa monen kokoisille perheille. Uusien kotien yhteyteen rakennetaan yhteiset leikki- ja oleskelualueet sekä piharakennukset, joista löytyy muun muassa hyvin varastotilaa. Myös ekologisuutta on mietitty ottamalla sähkö- ja hybridiautoilijat huomioon, osalle autopaikoista asennetaan latausjärjestelmä sekä osalle tulee valmius asentaa tarvittaessa latausasema.

Mangroven toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen korostaa Liedon Loukinaisten hankkeen merkitystä yhtiölle: "Rakennamme koteja, jotka yhdistävät energiatehokkuuden, kestävän kehityksen ja asumisviihtyvyyden parhaat puolet. Olemme iloisia yhteistyöstä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa ja käynnistynyt yhteinen hanke jatkaa sitoutumistamme vastuulliseen ja asiakaslähtöiseen rakentamiseen”, Hämäläinen jatkaa.

”Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisessa rakentamisessa. Kaikki kohteen asunnot on suunniteltu A-energialuokkaan, ja käytämme maalämpöä sekä aurinkopaneeleja pienentääksemme hiilijalanjälkeä. Samalla panostamme vahvasti asuinmukavuuteen – modernit tilaratkaisut, saunalliset asunnot ja viihtyisät piha-alueet tekevät arjesta sujuvaa ja miellyttävää kaikenikäisille asukkaille," kertoo Kuuskotien toimitusjohtaja Markku Jääskeläinen.





Panostus ympäristöystävällisyyteen

Uusien talojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen. Rakentamisessa noudatetaan EU:n taksonomian mukaisia ympäristökriteerejä, joissa painotetaan energiatehokkuutta ja ekologisuutta. Kaikki asunnot on suunniteltu valmistumaan parhaaseen A-energialuokkaan, ja lämmitys hoidetaan maalämmöllä. Katolle on suunniteltu asennetavaksi myös aurinkopaneeleja, jotka tuottavat sähköä ja pienentävät sekä ostoenergian tarvetta että talojen käytönaikaista hiilijalanjälkeä.





Loukinaisten alue - luonnonläheistä asumista hyvien palveluiden äärellä

Liedon Loukinainen on viihtyisä ja kasvava asuinalue, jossa yhdistyvät luonnonläheisyys ja toimivat arjen palvelut. Alueelta on hyvät kulkuyhteydet Liedon keskustaan ja Turkuun, ja läheisyydessä sijaitsevat koulu, päiväkoti sekä monipuoliset ulkoilualueet.

Jos olet kiinnostunut vuokraamaan asunnon, voit ilmoittautua jonoon tai jättää yhteystietosi Kuuskotien verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.kuuskodit.fi/kohteet/matintalonlenkki-lieto/