Pohjois-Savoon hirvilupia viimevuotinen määrä

Viime metsästyskaudella Pohjois-Savon pyyntiluvilla kaadettiin 2 889 hirveä. Tälle kaudelle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa 3 500 hirven saaliin ja tarvittaessa hirvikannan leikkaamisen. Pohjois-Savosta löytyy kuitenkin myös alueita, joilla hirvitiheys on tavoitteeseen nähden hieman alhainen ja kannan tuotto heikko. Kun samoilla alueilla suurpetokannat ovat kasvussa, on metsästyksessä huolehdittava, että alueelle jätetään riittävän suuri ja tuottava hirvikanta metsästyksen päätteeksi.

-Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on leikata hirvikantaa alueen eteläisillä hirvitalousalueilla sekä säilyttää nykytiheys ja turvata elinvoimainen hirvikannan rakenne alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla, riistapäällikkö Matti Kervinen Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon aluetoimistolta tiivistää.

Pankkiluvilla pelivaraa

Valtaosalle alueesta haettiin ja myönnettiin enemmän lupia kuin laskennallisesti oli tarpeen. Niin sanotuilla pankkiluvilla voidaan varautua kanta-arvion mahdolliseen epätarkkuuteen, jos hirviä onkin maastossa arvioitua enemmän.

-Pankkilupia voidaan kohdentaa joustavasti hirvitihentymiin. Pohjoissavolaiset metsästäjät osaavat myös jättää lupia käyttämättä, jos hirviä löytyykin oletettua vähemmän, Kervinen selventää.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama talvehtivan hirvikannan tavoitetiheys on 2,5–3,5 hirveä / 1000 ha. Viime syksyn jahdin jälkeen hirvikanta oli alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla (PS1 ja PS2) tavoitetiheydessä. Eteläisillä hirvitalousalueilla (PS3 ja PS-ES) hirvikanta jäi hieman tavoiteltua tiheämmäksi.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia aiempaa vähemmän

Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 39 pyyntilupaa. Lupia myönnettiin vain niiden riistanhoitoyhdistysten alueille, joilla on viime vuosina tapahtunut valkohäntäpeurakolareita tai peurojen aiheuttamia metsä- tai maatalousvahinkoja. Pohjois-Savo on valkohäntäpeuran levinneisyyden reuna-aluetta, ja alueen peurakanta on taantunut viime vuosina selvästi.

Pohjois-Savon alueellinen riistaneuvosto ja valtaosa riistanhoitoyhdistyksistä ovat asettaneet tavoitteeksi valkohäntäpeurakannan hallitun kasvattamisen. Pyyntilupamäärä on mitoitettu siten, että mahdolliset ongelmayksilöt voidaan tarvittaessa metsästää pois, mutta kaadettavien aikuisten peurojen määrää on rajoitettu, jotta kannankehitystä ei vaaranneta.

-Vakiintunut valkohäntäpeurakanta toisi piristystä pohjoissavolaiseen metsästysseuratoimintaan ja uusia metsästysmahdollisuuksia esimerkiksi nuorille ja jousimetsästäjille. Lumiset talvet ja kasvavat suurpetokannat pitävät huolen, ettei peurakanta räjähdä meillä käsiin, joten näen valkohäntäpeuran mieluummin mahdollisuutena kuin uhkana, riistapäällikkö Kervinen pohdiskelee.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista ja hirveä lokakuun toisesta lauantaista alkaen.