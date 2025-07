Porilaisen Tomi Hiukan esikoisromaani vie veijarimaiseen ja viinanhuuruiseen seikkailuun kohti henkistä kasvua

Tomi Hiukan romaani Matkalla paremmaksi ihmiseksi on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Timo pakenee edellisyön mukanaan tuomaa järkytystä. Pakeneminen tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin kauhujen kohtaaminen. Sellaista on Timon elämä: ainaista pakenemista, vastuun välttelyä ja jatkuvaa dokaamista.



Timon paras ystävä Jääskeläinen on hurahtanut ostamaan Matkalla paremmaksi ihmiseksi -paketin epäilyttävältä, guruksi itseään tituleeraavalta tyypiltä. Ja kuten odottaa saattaa, pian Timon täytyy itsekin heittäytyä gurun oppien vietäväksi pelastaakseen ystävänsä pulasta.

Matkalla paremmaksi ihmiseksi on yhdistelmä hulvatonta aikalaissatiiria, porilaisen mentaliteetin railakasta kuvausta ja Juoppohullun päiväkirja -henkistä huumoriproosan räävittömämpää laitaa.

"Porissa pätee "vain nopeat elävät", "eli men ny vittuu siit edestä" -liikennekulttuuri. Kenellekään ei anneta tai tahdota antaa tietä."



Tomi Hiukka (s. 1978) on porilainen esikoiskirjailija, joka on koulutukseltaan lähihoitaja, mutta on tehnyt työuransa pääosin rekan ratissa. Hiukan mielestä elämää ei pidä ottaa liian vakavasti: kukaan ei voi mokata ja sössiä asioitaan niin pahasti kuin itse, ja huomenna voi aina yrittää pistää paremmaksi.

HIUKKA, TOMI : Matkalla paremmaksi ihmiseksi

196 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171922

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

