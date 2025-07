Kesähaku Vaasan yliopiston Porissa toteutettaviin Automation and Robotics -maisteriopintoihin on käynnissä

Vaasan yliopisto järjestää kesähaun Porissa toteutettavaan Robotics and Automation -opintosuuntaan, joka on osa Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaa. Opintosuunnasta valmistuvien tutkintonimike on diplomi-insinööri. Vaasan yliopiston englanninkielinen maisteriohjelma käynnistyi Porissa viime syksynä.