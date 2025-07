Mainetutkimuksessa menestyneessä Heurekassa kaikkien aikojen toiseksi vilkkain kesäkuu

Heurekassa on ollut hyvät kävijämäärät koko alkuvuoden 2025, mutta kesäkuu yllätti ollen kävijämäärältään Heurekan historian toiseksi vilkkain kesäkuu yli 38 000 kävijällä. Kesäkuun kävijämäärä on ollut suurempi vain Heurekan avajaisvuonna 1989, jolloin uunituore tiedekeskus houkutteli paikalle yli 47 000 vierailijaa.

Yleensä kesällä Heurekassa on vilkasta erityisesti heinäkuussa, jolloin suomalaiset viettävät pääsääntöisesti lomiaan, mutta tänä vuonna myös kesäkuun kävijäluvut nousivat yllättävän korkeiksi. Juhannusviikonloppunakin Heurekassa vieraili aiempia vuosia huomattavasti enemmän kävijöitä, kertoo Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa.

Koronapandemian jälkeisinä vuosina Heurekan kävijämäärät ovat olleet selvästi korkeampia kuin pitkän ajan keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä. Vuosina 2023 ja 2024 vierailijamäärät kohosivat yli 340 000, kun avajaisvuodesta alkaen laskettu pitkän ajan keskiarvo on noin 280 000 kävijää vuosittain. Alkuvuoden 2025 kävijämäärät ennustavat myös kuluvasta vuodesta menestyksekästä.

Vuodesta 1989 alkaen yleisölle auki olleen Heurekan näyttelyitä on nähnyt Vantaalla kokonaisuudessaan jo yli 10 miljoonaa kävijää, mikä tekee tiedekeskuksesta aikakautensa vierailluimman museokohteen Suomessa. Heurekan näyttelyitä on viety maailman muihin tiedekeskuksiin vuodesta 1990 alkaen, ja kun lasketaan mukaan Heurekan näyttelyitä muualla maailmassa nähneet vierailijat, nousee Heurekan näyttelyiden kokonaisyleisömäärä yli 30 miljoonaan.

Heurekalla paras maine matkailu- ja ravintola-alalla

Reputation and Trust Analytics Oy tutki matkailu- ja ravintola-alan mainetta huhtikuussa 2025, jolloin tutkimukseen vastasi yhteensä 2 824 suomalaista. Tutkimuksesta kävi ilmi, että alan maine on jatkanut nousuaan parin vuoden takaisen notkahduksen jälkeen. Tutkimustulosten mukaan paras maine tutkituista organisaatioista on Heurekalla, jonka maineluku on tänä vuonna ennätyksellisen korkea (4,01). Erityisen korkeat arvosanat Heureka saa innovaatioiden sekä tuotteiden ja palveluiden sektoreilla.

Lisätietoa tutkimuksesta: Matkailu- ja ravintola-alan maine jatkaa nousuaan notkahduksen jälkeen – parhaan mainearvosanan saa Heureka | T-Media Oy

Lisätietoja:

Viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295