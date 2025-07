Alkon kesäkuun myyntitiedote – mökkipaikkakuntien Alkoissa vilkasta

Alkon kesäkuun litramyynti laski 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Viinien myyntilitrat laskivat 12,5 prosenttia, panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) 2,6 prosenttia ja väkevien 8,1 prosenttia. Alkoholittomien myynti kasvoi 29,1 prosenttia. Tammi-kesäkuun myynti laski 12 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan vuosipuoliskoon. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”Kesällä valkoviini on suosittu valinta sen raikkauden ja monipuolisuuden vuoksi. Tänä vuonna punaviinien myyntiä näin kesällä on varmasti vauhdittaneet viileähköt säät, kun taas valkoviinien ja roseiden kysyntä on laskenut. Alkoholittomissa asiakkaat ovat ilahduttavasti löytäneet meidät myös niiden ostopaikkana”, kertoo palvelujohtaja Jari Hiekkataipale.

”Meille on tärkeää, että asiakkaat saavat kaikki juomat saman katon alta. Olemme panostaneet ihan merkittävästi meidän olutvalikoimaamme, josta löytyy niin perustuotteet kuin erikoisoluetkin ja hyvin kilpailukykyiseen hintaan. Tämän ovat asiakkaammekin jo huomanneet, ja oluen myynti on ollut hyvällä tasolla.”

Alkoholilain muutos 10. kesäkuuta 2024 on vaikuttanut Alkon myyntiin odotetusti. Heinäkuusta lähtien myyntiluvut ovat täysin vertailukelpoisia, kun alkoholilaki on ollut voimassa täydet kuukaudet heinäkuussa.

”Ruokakauppoja on 12 kertaa enemmän kuin meidän myymälöitämme, ja aukioloajat ovat 20 prosenttia laajemmat. Kaupat voivat myydä alkoholia myös sunnuntaisin. On selvää, että tämä heijastuu meidän myyntiimme.”

Kesäpaikkakuntien asiakasmäärät jopa kolminkertaistuvat

Kesä on Alkolle vilkas myyntisesonki. Lomakausi näkyy kesäpaikkakuntien Alkojen myymälöissä – niin asiakasmäärien kuin myyntilitrojen kasvuna – kun suomalaiset mökkeilevät ja veneilevät.

Kesä tuo tavanomaista enemmän kävijöitä etenkin Varsinais-Suomen, Etelä-Savon sekä Päijät-Hämeen myymälöihin. Nauvon, Kustavin, Puumalan, Taalintehtaan, Sulkavan ja Padasjoen myymälöiden kesän asiakasmäärät ovat jopa 40–50 prosenttia koko vuoden asiakasmäärästä. Nauvossa asiakasmäärät kolminkertaistuvat, Padasjoella kaksinkertaistuvat.

”Puumalassa kesäasukkaat kolminkertaistavat kunnan asukasmäärän, mikä näkyy myös meillä. Kesä-elokuun myynti on lähes puolet koko vuoden myynnistä, ja kesäkuukausina asiakasmäärät reippaasti yli kaksinkertaistuvat.”

”Puumalan Alko muutti viime vuonna uusiin liiketiloihin aivan Saimaan rannalle. Uskallan väittää, että sijainti on yksi upeimmista kesä-Suomessa. Tervetuloa ihastelemaan ja tutustumaan!”

Valikoima elää asiakkaiden ja sesonkien mukana

”Meillä valikoima elää sesonkien ja asiakastoiveiden mukaan. Uusia tuotteita valikoimaan tulee vuoden aikana noin 2 500, joka tekee päivässä jopa kahdeksan uutta tuotetta. Viinejä valikoimaan tulee noin 1 300.”

”Kesän kausituotteissa meiltä löytyy tuotteita ihan jokaiseen makuun ja hintaluokkaan – hakipa sitten juomia kesän ruokapöydän antimille, seurusteluun tai matonpesuun. Viinit keskittyvät klassisiin viinimaihin kuten Ranskaan ja Italiaan. Oluissa löytyy monipuolinen valikoima grilliherkkujen kaveriksi. Kausituotteiden liköörit, juomasekoitukset ja viinijuomat tuovat mukanaan tuulahduksen kesän marjaisia ja hedelmäisiä makuja.”

”Spritzit ovat edelleen tämänkin kesän trendijuoma. Muutaman raaka-aineen kesäiset cocktailit saavat inspiraationsa Etelä-Euroopan auringosta. Italiasta tutut grogikatkeroa ja kuohuviiniä yhdistävät spritzit jatkavat suosiotaan. Vaaleaa portviiniä ja tonicvettä yhdistävä portonic on puolestaan keveä aperitiivi aikuisempaankin makuun.”