Downtown Sailing Week 2025 – kansainvälistä nuorisopurjehdusta Helsingin sydämessä

Helsingissä vuosittain järjestettävä Downtown Sailing Week on Suomen ainoa kansainvälinen nuorisopurjehdustapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on koota kevytjollapurjehtijoita ympäri maailman Helsingin Liuskasaareen – tänä vuonna jo 17. kerran. Tapahtumaan osallistuu 200 junioripurjehtijaa kymmenestä eri maasta. Viikon alussa purjehtijat harjoittelevat intensiivisellä treenileirillä, ja loppuviikosta kilpaillaan nelipäiväisessä regatassa.

Osana tapahtumaa purjehditaan HSS Downtown Race, joka kuuluu kansainväliseen Baltic Sea Trophy -sarjaan. Sarjan muita osakilpailuja ovat Latvian Kuivizi Cup ja Viron Spinnaker Regatta. Tänä vuonna pisimmän matkan Helsinkiin tekevät australialaiset, jotka saapuvat paikalle 13 purjehtijan joukkueella.

Downtown Sailing Week ei ole vain kilpailu – se on lasten ja nuorten yhteisöllinen juhla. Harjoitusten ja kisojen ohella ohjelmassa on muun muassa grillausta, yhdessäoloa ja muuta hauskaa. Tapahtuman järjestäjänä HSS on kokenut ja arvostettu nuorisopurjehduksen kasvattajaseura, jonka valmennusosaaminen ulottuu optimistijollista aina olympiatasolle asti.

Tapahtuman taustaa

Downtown Sailing Weekin tarina alkoi vuonna 2008, kun HSS:n juniorikomitea päätti käynnistää vuosittaisen optimistijollakilpailun Liuskasaaren edustalla. Alkuvuosina tapahtumalla oli Suomen Optimistijollaliiton paikalliskisastatus, ja osallistujina oli lähinnä aloittelevia purjehtijoita. Kilpailun kasvaessa ja purjehtijoiden kehittyessä tapahtuma nousi kansallisen ranking-kilpailun tasolle.

Yhteistyö Viron kansallisen optimistiyhdistyksen kanssa teki tapahtumasta aidosti kansainvälisen. Virolaiset purjehtijat alkoivat osallistua HSS Downtown Raceen, ja vastavuoroisesti HSS:n juniorit suuntasivat Tallinnaan Spinnaker Regattaan, jota Kalev Jahtklubi on järjestänyt vuodesta 1976 lähtien.

Vuosien varrella Downtown Race kasvoi Suomen suurimmaksi vuosittaiseksi nuorisoregataksi. Mukaan liittyivät myös Zoom8-, E-jolla-, Laser- ja 29er-luokat. Tänä päivänä Downtown Sailing Week (DTSW) on viikon mittainen, moniluokkainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen kansainvälisiä purjehtijoita ja valmentajia harjoitusleirille ja kovatasoisiin kilpailuihin – usein juuri ennen pohjoismaisia, eurooppalaisia tai maailmanmestaruudesta purjehdittaviakisoja.

