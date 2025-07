Vaasan kaupunginorkesteri tarjoaa kaksi ilmaiskonserttia Strömsössä

Osaatko kuvitella ihanampaa kesäpäivää, kuin kuunnella Strömsön verannalta Satumaa-tangoa tai Beatlesin ikiklassikoita? Ensi viikolla se on mahdollista, kun kaupunginorkesterin pienryhmät musisoivat Strömsössä.

Strömsön kesäkonsertit 2025

Ti 15.7. klo 15.00

Ilari Pälli, trumpetti

Mari Pakarinen, trumpetti

Liisa Makkonen, viulu

Solveig Parikka, viulu

Nana Raitaluoto, alttoviulu

Vladimir Reshetko, sello

Eero Marttila, kontrabasso

Ohjelma

Fanfaari

Herman Hupfeld: As the time goes by

Carlos Gardel: Por una cabeza

Henry Mancini: Moon river

Johannes Brahms: Unkarilainen tanssi no. 5

Jules Massenet: Meditaatio oopperasta Thaïs

Unto Mononen: Satumaa tango

Nils-Eric Fougstedt: Romanssi

Lasse Mårtenson: Myrskyluodon Maija

Louiguy: La Vie en rose

To 17.7. klo 18.00

Stella Michael, huilu

Eneko Iriarte Velasco, klarinetti

Hugo Olsson, klarinetti

Harri Ala-Aho, käyrätorvi

Laura Martin, sello

Pontus Grans, kontrabasso

Ohjelma

Modest Musorgski: Gopak

Cécile Chaminade: Scarf dance

Claude Debussy: Pellavatukkainen tyttö (The girl with the flaxen hair)

Kansansävelmä: Koiviston polska

Scott Joplin: The cascades

Scott Joplin: Maple leaf rug

Oskar Merikanto: Valse lente

Rauno Lehtinen: On hetki

Fridrich Bruk: Soi maininki hiljainen

Jacob Gade: Mustasukkaisuutta – Tango Jalousie

John Lennon – Paul McCartney: Hey Jude

John Lennon – Paul McCartney: All my loving

Kausikortit tarjouksessa

Vielä on myös aikaa tarttua kausikortin kesätarjoukseen, sillä kampanja on voimassa elokuun loppuun asti. Kausikortin voit ostaa itsellesi StudioTicketistä tai osoitteesta NetTicket.fi.

Lisätietoja konserteista löydät Vaasan kaupunginorkesterin kotisivuilta. Tervetuloa nauttimaan viihdyttävistä ja rennoista kesäkonserteista!