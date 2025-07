Hirven pyyntiluvat myönnetty Kainuuseen

Suomen riistakeskus arvioi, että myönnetyillä luvilla metsästetään noin 2000 hirveä, koska yhdellä pyyntiluvalla voi metsästää joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Kainuun alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle. Suomussalmella ja Kuhmossa talvehtivan kannan tavoitetiheyshaarukka on 2,5–3,3 ja muilla alueilla 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Suunnitellulla verotuksella syksyn metsästyksen jälkeen talvehtisi Suomussalmella 2,90, Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven alueella 2,95, Kuhmossa 2,50 sekä Sotkamon, Kajaanin ja Vuolijoen alueella 2,90 hirveä tuhannella hehtaarilla. Tavoitteena on vahvistaa hirvikantaa Suomussalmen ja Kuhmon alueella. Sotkamon, Kajaanin ja Vuolijoen alueella tavoitteena on pienentää talvehtivaa hirvikantaa sekä Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven alueella pitää hirvikanta ennallaan.

Pohjois-Suomen valtion mailla pyritään metsästysmahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pyyntilupia jaetaan paikallisten metsästäjien lisäksi myös hirviseurueille, joiden jäsenillä ei ole mahdollisuutta metsästää hirviä muualla. Valtion mailla pyyntilupien jakaminen perustuu ampujaluetteloihin, joissa otetaan kantaa jokaisen metsästäjän mahdollisuuteen metsästää hirviä muualla. Suomen riistakeskuksen selvitysten perusteella osalla hakijoista ampujaluettelon tiedot olivat siinä määrin virheellisiä tai he itse korjasivat tietoja siten, että edellytyksiä pyyntilupien myöntämiselle ei ollut. Suomen riistakeskus hylkäsi kolme hakemusta Kainuussa.

Hirven metsästys alkaa Kainuussa lokakuun ensimmäisenä lauantaina, eli 4. lokakuuta. Metsästysaika kestää tammikuun 15. päivään saakka, mutta poronhoitoalueella ei saa käyttää koiraa tammikuun pyynnissä. Poronhoitoalueen ulkopuolella koiraa voi käyttää myös tammikuussa. Lisäksi pyyntilupia voi käyttää syyskuun alusta lähtien vahtimalla pellolta. Peltojahdin tarkoituksena on vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja viljelyksillä.