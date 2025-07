Kokoomuksen Kaunisto: vielä vuosi aikaa Sdp:n säästölistaan

"Sdp:n talouslinja on suomalaisille yhä mysteeri. Antti Lindtman on lupaillut miljardiluokan säästöjä, mutta keinoista hän on valmis puhumaan vasta vuoden päästä syksyllä. Tämä ei osoita johtajuutta seuraavaksi pääministeriksi pyrkivältä", kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto sanoo.

"Emme pidätä hengitystä tätä listaa odotellessa", hän jatkaa.

Kauniston mukaan hallituksen ero oppositioon on myös se, että hallitus on konkreettisesti vastuussa Suomen taloudenhoidosta.

"Oppositiolla tuntuu olevan tässä erittäin haastavassa ajassa mahdollisuus odotella ja toivoa, että joku muu tekee vaikeat päätökset. Niitä me olemme kieltämättä tehneetkin jotta seuraavalla hallituksella toimintaympäristö olisi vähemmän haastava".

Sosialidemokraateilta on toistaiseksi kuultu avauksia lähinnä hallituksen tekemien säästöjen perumisesta. Esimerkiksi varapuheenjohtajat Matias Mäkynen ja Nasima Razmyar ovat vaatineet tehtyjen säästöjen perumisia, mikä tekee velkaantumisen taittamisesta yhä vaikeampaa. Puoluejohdon keskinäinen nokittelu tuntuu olevan tarkoituksellinen sumuverho, jolla peitetään, että kokonaiskuvan hahmottelua ei ole edes aloitettu.

"Tämä kokonaisuus ei toimi. Ei ole ihme, miksi Lindtman jättää suomalaiset vuodeksi odottamaan säästölistaa. Koko SDP:n puheenjohtajisto puhuu ympäripyöreitä kuinka taloutta tulisi seuraavina vuosina hoitaa", Kaunisto valittelee.

Julkista taloutta heikentää etenkin kasvaneet sote-, puolustus- ja korkomenot. Hallitus on tehnyt historiallisia toimia jotta talouskasvu voisi kiihtyä ja siten kasvavat julkiset menot voitaisiin rahoittaa.

"On tärkeää, että kaikki puolueet esittävät kestävän tavan hoitaa julkista taloutta myös seuraavalla hallituskaudella. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maanpuolustus on varsinkin tässä turvallisuustilanteessa kaikista tärkeimpiä yhteiskunnan toimintoja. Niistä ei voi tinkiä, mutta se edellyttää realistista suunnitelmaa rahoittaa julkiset menot. Tätä jäämme sosialidemokraateilta yhä odottamaan".

"Tämä Antti Lindtmanin konkretiaa kaipaava avaus taitaa olla vain hänen kesäfiilistelyään. Kesälomalla sellaiset ovat aivan sallittuja. Ehkä syksyllä saamme kuulla konkreettisemmin mihin suuntaan Suomea tulisi viedä", Kaunisto päättää.