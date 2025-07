Sisävesien suurtapahtuma Päijännepurjehdus starttaa Jyväskylästä

Päijännepurjehduksen osallistujat kokoontuvat lähtösatamaan perjantaina 18. heinäkuuta, ja reitille kohti eteläisen Päijänteen veneilykeskusta Padasjokea suunnataan lauantaina 19.7. Ensimmäisiä veneitä odotetaan Padasjoen Laivarannan sataman edustalla sijaitsevalle maalilinjalle – tuulista riippuen – sunnuntain 20. heinäkuuta aamuyön aikana. Viimeiset veneet saapuvat eteläiseen tukikohtaan puoleen päivään mennessä.

Kilpailun reitti kulkee perinteiseen tapaan Jyväskylästä eteläiselle Päijänteelle, jossa kierretään Kelventeen harjusaari eteläkautta ja suunnataan Kirkkosalmen ja Huovarin kapeikkojen kautta maalisuoran muodostavalle Padasjoenselälle.

– Aivan uutena mukana on livestriimaus, jonka avulla veneilytapahtumaa on entistä helpompi seurata. Olemme myös parantaneet GPS-seurantaa, joka on nykyään olennainen osa matkapurjehduskilpailua. Nyt kilpailijoiden sijainti näkyy reaaliajassa kartalla, mikä palvelee sekä ranta-asukkaita että kilpailun muita seuraajia paikasta riippumatta, kertoo Päijännepurjehdustoimikunnan puheenjohtaja Pepe Korteniemi.

Lähtösatamassa Säynätsalon Juurikkasaaressa tapahtuman osallistujia ja muita veneilyn ystäviä palvelee Juhlatalo Juurikkasaari rantaterasseineen. Maalisatamassa puolestaan toimii Vuoden vierasvenesatamaksi 2025 valittu Laivaranta Palas.

Parhaat katselupaikat lähtösatamassa ja Kärkistensalmen sillalla

Ensimmäisenä reitille suuntaavat lauantaina 19. heinäkuuta klo 11 retkiluokan sekä Finnrating 1- ja Finnrating 2 -tasoitusluokkien veneet. Viimeisenä Säynätsalon edustalta Hauhonselältä kohti Ristinselkää ja Kärkistensalmen näköalapaikkaa lähtevät kisan nopeimmat veneet: urheiluveneet, avoin luokka ja Finnrating 4 -luokka klo 12.30.

– Kaikki veneilystä ja purjehduksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa sekä paikan päälle että videostriimin ja karttaseurannan kautta etänä. Livenä parhaat katselupaikat ovat perjantaina sekä lauantaiaamuna Juurikkasaari ja Säynätsalon sataman aallonmurtaja, myöhemmin lauantaina Kärkistensalmen silta, jonka ali kaikki veneet purjehtivat puolenpäivän jälkeen, Korteniemi vinkkaa.

Etelässä kilpailijoita näkee parhaiten sunnuntaiaamusta alkaen Padasjoen satamassa sekä järvellä Ykskoivun pohjoiskärjen ja Kelventeen eteläpään välisessä Kirkkosalmen kapeikossa.

Videostriimillä voi seurata Jyväskylässä perjantaina järjestettävää ohjelmaa sekä lauantain kilpailulähtöjä. Video ja karttaseuranta näkyvät myös isoilla näytöillä Padasjoen Laivarannan sataman Palas-ravintolassa ja Juurikkasaaren Päijännepurjehdus-lavalla.

Tapahtumat alkavat perjantaina klo 15.30 järjestettävällä avoimella reitti- ja karttainfolla. Kipparikokous osallistujille alkaa klo 19.

Kilpailun ennakkosuosikkeihin kuuluu viime vuoden kärkikolmikko: Jyväskylän Veneseuran Jari Vanhalan Farrier F-31 -kolmirunkovene Flying By, saman seuran Jarkko Hinkkasen Salona 38 R Das Boot sekä tamperelaisen Vene-71-seuran Raimo Raidan kevytvenemäinen E-Scow Pii. Viime vuonna kärkiveneet purjehtivat noin 65 merimailin matkan reilussa 13 tunnissa.

Päijännepurjehdus hankkii Päijänteelle sääasemia uuden yhteistyökumppanin kanssa

Tänä vuonna Päijännepurjehdus on aloittanut yhteistyön uusiutuvan energian hankkeita kehittävän ABO Energyn kanssa. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on asentaa Päijänteelle kaksi uutta sääasemaa, jotka tarjoavat täsmällistä säätietoa veneilijöiden, ranta-asukkaiden ja mökkiläisten käyttöön.

– ABO-sääaseman sijainnista keskustellaan parhaillaan Väyläviraston kanssa. Tavoitteena on asentaa ensimmäinen uusi venesääasema Tehinselälle vielä kuluvan veneilykauden aikana, Korteniemi kertoo.

Tällä hetkellä veneilijöille tärkeää ajantasaista säätietoa saadaan Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilta Asikkalan Pulkkilanharjulta (Eteläinen Päijänne) ja Judinsalon havaintoasemalta (Keski-Päijänne). Lisäksi Jyväskylän Veneseuralla on oma sääasema Hauhonselällä Säynätsalon edustalla ja Padasjoen kunnalla oma asema Padasjoen satamassa.

Päijännepurjehduksen ohjelma 2025

Jyväskylä Säynätsalo perjantaina 18.7.

Lounas kello 11.00 – 15.00

Klo: 15.30 Reitti- ja karttainfo

Klo: 16.00 Turvallisuusinfo

Klo: 16.30 Pidä Saaristo Siistinä ry:n info

Klo: 17.00 Tuomariston sääntöinfo kilpailijoille

Klo: 18.00 ABO Energy sääinfo

Klo: 19.00 Kipparikokous

Rantaterassi ja grilli auki kello 12.00 – 24.00

Jyväskylä Säynätsalo lauantaina 19.7.

lähtö kello 11.00 Retkiluokka, FinRating 1, FinRating 2 lähtö kello 11.30 FinRating 3, Lightning lähtö kello 12.00 H-vene, J-70 lähtö kello 12.30 FinRating 4, Urheiluveneet, avoin luokka

Padasjoki 20.7.

Kilpailijoita odotetaan maaliin aamun ja aamuyön kuluessa

Päijänne-paneeli kello 14–15: Päijänne ja matkailu. Keskustelussa mukana mm. Padasjoen kunta, Visit Lahti ja Päijät-Hämeen liitto.

Päijännepurjehduksen palkintojenjako ja kilpailijoiden haastattelut noin kello 16

Päijännepurjehduksen järjestävät Jyväskylän Veneseura ja Lahden Purjehdusseura.