Luotitko viestin ulkoasuun ja lankesit huijaukseen?

Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa uudesta huijausten aallosta, jossa rikolliset käyttävät entistä kehittyneempiä keinoja. Viime viikkoina Kilpi-sovellukseen on raportoitu useita huijausviestejä, joiden ulkoasu ja kieli ovat poikkeuksellisen vakuuttavia.

Erityisesti Suomi.fi:n, S-Pankin ja Nordean nimissä lähetettyjä huijauksia on havaittu runsaasti. Viestit voivat sisältää aidolta kuulostavia ja kiireellisiä pyyntöjä, kuten "Päivitä tietosi", "Tarkista uusi viesti" tai "Tilisi käyttö on estetty". Linkit ohjaavat kuitenkin tietojenkalastelusivustoille, joiden tarkoituksena on varastaa käyttäjien pankkitunnuksia tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Edistyneimmissä huijauksissa hyödynnetään myös oikeita lähettäjätietoja. Näin huijausviesti saattaa päätyä esimerkiksi samaan ketjuun kuin aiemmat aidot viestit, jolloin moni ei osaa epäillä sen aitoutta.

Miksi juuri nyt kannattaa olla tarkkana?

Viestien kieliasu on parantunut selvästi. Esimerkiksi viimeaikaisissa S-Pankin nimissä liikkuvissa huijauksissa ei välttämättä enää ole kirjoitusvirheitä tai konemaisia käännöksiä, jotka aiemmin helpottivat huijausten tunnistamista. Rikolliset tietävät, että kiireinen ja luottavainen käyttäjä ei pysähdy miettimään, vaan toimii nopeasti.

"Olemme viime kuukausien aikana nähneet selkeän muutoksen siinä, miten huijauksia rakennetaan. Viestien kieliasu on nykyään usein virheetöntä, visuaalinen ilme muistuttaa täysin pankkien tai viranomaisten omaa viestintää, ja viestit tulevat joskus jopa oikeilta lähettäjäosoitteilta. Tämä tekee huijauksista erityisen vaarallisia, koska ne eivät enää herätä epäilyksiä ulkoasullaan. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja, pelkkä maalaisjärki ei enää riitä. Kilpi-sovelluksen etuna on, että se perustuu jatkuvasti päivittyvään tietokantaan, joka reagoi huijauksiin lähes reaaliaikaisesti", sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Samaan aikaan Kilpi-sovellus on tunnistanut runsaasti myös muita ei-toivottuja yhteydenottoja, kuten lainatarjouksia sekä peli- ja kasinoviestejä, jotka ovat laittomia kohdistettuna suomalaisille. Ne eivät ole varsinaisia huijauksia, mutta voivat johtaa arveluttaviin palveluihin tai lisämaksuihin.

Näin vältät huijatuksi tulemisen:

Älä koskaan klikkaa viestin kirjautumislinkkiä, vaan kirjaudu kaikkiin palveluihin oikeiden kanavien kautta. Tarkista lähettäjän sähköpostiosoite tai puhelinnumero Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta. Suhtaudu varauksella kiirettä vaativiin viesteihin – huijari haluaa nopean ja ajattelemattoman reaktion. Lataa Kilpi-sovellus, se estää huijaukset ja spämmiviestit automaattisesti.

Epäilyttävän viestin tai puhelun lähettäjän voi tarkistaa helposti Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Syöttämällä numeron tai sähköpostiosoitteen palveluun voit selvittää, onko kyseessä tunnettu huijari tai spämmääjä.

Kilpi-sovellus auttaa suojautumaan huijauspuheluilta, -viesteiltä ja -sähköposteilta ennen kuin ne edes tavoittavat käyttäjän. Sovellus on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.