Helsinki Cupin juhlavuosi huipentuu Olympiastadionilla

Lasten ja nuorten kansainvälinen suurtapahtuma Helsinki Cup päättyy lauantaina Olympiastadionilla. Kuusipäiväinen juniorjalkapallon huipputurnaus on houkutellut juhlaturnaukseen mukaan noin 30 000 pelaajaa kisaamaan palkinnoista.

- Turnaus on tähän mennessä onnistunut niin järjestelyiden kuin puitteidenkin osalta loistavasti. Aikataulut ovat pitäneet, tuomaritoiminta on ollut huippua ja kokonaisuus toimiva. Helsingin kaupungin tarjoamien infran ja pelikenttien ansiosta puitteet ovat olleet erinomaiset. Iso kiitos heille ja myös 350 tuomareille ja pelinohjaajille, sidosryhmille ja kumppaneille, joita ilman suurtapahtuman järjestäminen ei onnistuisi – mutta erityinen kiitos lähtee kaikille innokkaille jalkapalloilijoille, Helsinki Cupin yhteyspäällikkö Lotta Peitsi korostaa.

Kaupunkilaisillekin on tarjottu osallistumismahdollisuuksia turnauselämyksiin. Helsinki Cup on näkynyt voimakkaasti katukuvassa avajaisparaatissa ja Käpylän Love The Ball Centerissä. Turnaustapahtumissa arvellaan käyvän noin 300 000 ihmistä kannustamassa pelaajia.

- Jalkapallo, urheilu, liikkuminen ja hyvä tunnelma kiinnostavat kaupunkilaisia. On hienoa nähdä, että aikuiset haluavat olla mukana tukemassa lasten liikuntaa ja luomassa turnaustunnelmaa.

Juhlaturnauksessa lapset ja nuoret nauttivatkin erityisesti ilmapiiristä, vaikka kivoimmat asiat liittyvätkin itse pelaamisen riemuun.

- Turnauksen ytimessä on aina ollut peli-ilo, mutta Helsinki Cupissa voi seurata monia oheistapahtumia yhdessä läheisten kanssa. Toisille on tärkeää viettää aikaa pelikavereiden kanssa, toiset nauttivat muistakin aktiviteeteista. Osallistujamitalit ovat tärkeitä pienimmille.

Juhlavuonna on panostettu erityisesti positiiviseen ilmapiiriin, jotta mahdollistetaan kaikille pelaajille turvallinen areena yrittämiselle ja myönteisille kokemuksille. Kentän laidan tukijoukkoja kehotetaan kannustamaan jokaista pelaajaa taustausta, taidoista tai pelituloksesta riippumatta. Esimerkillisimmät kannustajat saavat parhaan kannustajan kortteja herkkupalkintoineen.

- Ensi vuonna jatkamme sarjojen parantamista ja kehitämme tapahtumatoria edelleen. Satsaamme myös kansainvälisyyteen, jotta saamme kovatasoisia joukkueita turnaukseen vastustajiksi, Peitsi summaa jatkoa.