Lempeää luettavaa elokuun lämpimiin iltoihin

Nelli Hietala: Lainalempeä

Sulkavaaran syksy on kirpakka mutta täynnä rakkautta!

Heidi on kurkkuaan myöten täynnä vanhempiaan, jotka puuttuvat aikuisen tyttärensä elämään. Niinpä hän suostuu ilomielin talovahdiksi Sulkavaaralle, tätinsä asuntoon. Heidin paikalliset serkut Jessi ja Jossu tuntuvat ymmärtävän hänen murheensa täydellisesti.

Vastavalmistunut kirjastonhoitaja Heidi ilahtuu, kun Sulkavaaralta löytyy pieni lähikirjasto. Kirjojen lisäksi tarjolla on kiinnostavaa seuraa, mutta onko rakkauskin vain lainaa, kun pian on edessä paluu kaupunkiin?

Nelli Hietala on hämeenlinnalainen kirjailija, joka asuu perheineen vanhassa puutalossa. Hietalan tuotantoon kuuluu sekä oivaltavia lasten- ja nuortenkirjoja että raikkaita, elämäniloisia viihderomaaneja. Sulkavaaran siskokset -sarja tarjoilee lämpimän humoristista romantiikkaa.

Ilmestyy 22.8.2025. Karisto.

Soraya Lane: Pariisilainen tytär

Soraya Lanen Kadonneet tyttäret -menestyssarja kuljettaa lukijan nyt Pariisiin, muodin ja rakkauden kaupunkiin.

Pariisilainen tytär kertoo rohkean ja näkemyksellisen muotisuunnittelija Evelina Lavignen riipaisevan rakkaustarinan. Romaanin toisessa aikatasossa toimittaja Blake matkustaa Pariisiin selvittämään sukumysteeriä. Saako hän salattujen juuriensa lisäksi selville, miksi Evelinan lupaava ura päättyi niin varhain?

Soraya Lane on uusiseelantilainen kirjailija, joka tunnetaan koskettavista ja romanttisista historiallisista romaaneistaan. Kadonneet tyttäret -sarjaa on käännetty 22 kielelle, ja teokset ovat nousseet Suomessakin myyntilistojen kärkeen.

Ilmestyy 26.8.2025. Otava.

Suomentaneet Heidi Tihveräinen ja Lauri Sallamo.

Hannah Grace: Daydream – Uusi luku

Daydream on urheiluromantiikan mestarin kutkuttavan suloinen ja lempeän tulinen uutuus Maple Hills -hittisarjassa.

Romaanissa jääkiekkojoukkueen uudelle kapteeni Henry Turnerille aiheuttaa pelivastuiden lisäksi päänvaivaa koulukurssi, jonka opettajan kanssa hän on napit vastakkain. Onneksi kuvaan astuu monilahjakkuus Halle, joka tarjoaa apuaan kurssin suorittamiseen.

Hannah Grace on nykyaikaista romantiikkaa kirjoittava englantilainen kirjailija. Hänen alkujaan omakustanteena julkaisemansa Icebreaker on ollut suuri kansainvälinen läpimurto. Runsaalla chilillä maustettu kirja on myynyt jo yli miljoona kappaletta ja noussut Tiktok-sensaatioksi. Kirjailija kirjoittaa salanimellä ja pysyttelee pois julkisuudesta.

Ilmestyy 21.8.2025. Otava.

Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi.