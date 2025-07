Trombi näkyi säätutkassa torstaina 3. heinäkuuta

Ulla-myrskyn matalapaineeseen liittyi sekä rankkaa sadetta että kovia tuulia. Myöhemmin on ilmennyt, että Pirkanmaalla Parkanossa torstaina 3. heinäkuuta illalla on esiintynyt todennäköisesti myös trombi. Trombin vahingoista on olemassa ilmakuvaa ja tuhojälki näkyy myös satelliittikuvissa.

”Tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että trombi voitiin havaita myös säätutkalla trombin ilmaan nostattamien roskien avulla”, kertoo meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta.

Säätutkalla pystytään mittaamaan erilaisia tietoja ilmassa olevista asioista, esimerkiksi partikkeleiden muotoon liittyen. Vesisateessa ilmassa olevat pisarat ovat keskenään likimain samanmuotoisia, mikä aiheuttaa vesisateelle tyypillisen ja tunnistettavan tutkakaiun. Sen sijaan eri muotoiset ja kokoiset kappaleet sekä roskat aiheuttavat säätutkalle hyvin erilaisen ja vesisateesta poikkeavan kaiun, mikä oli tässä erikoisessa tapauksessa yhdistettävissä trombiin.

Trombin aiheuttama tutkakaiku näkyi Kankaanpään säätutkassa noin 20 minuutin ajan. Trombi muodostui supersolu-ukkoseen, joka liikkui laajemman kuuronauhan seassa iltakahdeksan jälkeen. Tutkakuvissa supersoluun liittyy tyypillisesti koukkumainen kaiku, ja trombi oli tässä tapauksessa muodostunut kaiun kärkeen. Ilmatieteen laitos saattaa suorittaa tapauksesta tarkempaa tutkimusta, mutta alustavien satelliittiarvioiden perusteella trombin tuhojäljen pituus on yli kilometrin. On mahdollista, että tuhoja on esiintynyt laajemmallakin alueella.

Näin voimakkaat trombit ovat Suomessa harvinaisia, mutta eivät poikkeuksellisia. Esimerkiksi Mikkelin trombissa vuonna 1998 tuhojäljen leveys oli arviolta yli 300 metriä.