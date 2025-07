Sinilevätilanteessa pientä muutosta Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lounais-Suomen vesialueilla sinilevähavainnot ovat hiukan lisääntyneet, mutta kokonaistilanne on vielä rauhallinen. Viime viikolla sinilevää havaittiin vähäisissä määrin neljällä vakioseurantapaikalla. Tällä viikolla sinilevähavaintoja on tehty jo kuudelta seurantapaikalta, joskin levämäärät ovat edelleen kaikissa vähäisiä. Havaintoja sinilevistä on tehty sisävesissä Rymättylän Kirkkojärvestä, Kauttuan Pyhäjärveltä ja uutena Kemiönsaaren Dragsfjärdenistä sekä Köyliönjärveltä Yttilän Otalta. Lounais-Suomen merialueella sinilevää on havaittu vähäisesti Mannerveden Iso Marjakarilla ja uutena Mynälahden sisäosassa Kärmäläisessä.

Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna sinilevää esiintyy sisävesissä ajankohtaan nähden tavanomainen määrä ja merialueilla hieman tavanomaista vähemmän. Tulevalle viikolle sääennusteet lupaavat Lounais-Suomeen lämpenevää säätä. Lämmin ja tyyni sää edesauttaa sinilevien runsastumista. Sinilevähavainnot ovat paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Veden uintikelpoisuus kannattaa aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Jos sinilevää on vedessä runsaasti, ei vettä tule käyttää saunavetenä, syötävien kasvien kasteluun, eikä talousvetenä keittämisen jälkeenkään. Lapsia sekä lemmikkieläimiä kannattaa pitää silmällä, eikä päästää rantaveteen, sillä he saattavat juoda sinileväistä vettä.

Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta. Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034

Ylitarkastaja Heli Perttula p. 0295 022 925