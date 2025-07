Formations-näyttely luo odotukset muodin ja pukeutumisen uudelle ajalle

Huiman suosion saavuttanut Formations-muotinäyttely sai jatkoa! Suunnittelija Sofia Ilmosen modulaarista vaatesuunnittelua avaava näyttely on otettu osaksi Arkkitehtuuri- ja designmuseon kesän näyttelyohjelmistoa. Formations nähtiin museossa alun perin toukokuussa osana Fashion in Helsinki -viikon ohjelmaa. Näyttely on avoinna 8.7.–2.8.2025 ja siihen on vapaa pääsy. Arkkitehtuuri- ja designmuseo on kesäkaudella auki joka päivä.