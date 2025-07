Logomon Terassikesä käynnistyy ensi viikolla – edessä 16 unohtumatonta keikkailtaa

Käynnistys tapahtuu näyttävästi, kun lavalle nousevat keskiviikkona 30.7. legendaarinen Sleepy Sleepers, torstaina 31.7. rakastettu J. Karjalainen, perjantaina 1.8. ruotsalainen The Sounds sekä Nyrkkitappelu, ja lauantaina 2.8. rokkilegenda Michael Monroe ja Private Line.

– Tätä on koko heinäkuu odotettu, ja hienoa, että saamme vihdoinkin Logomon Terassikesän käyntiin – ja vielä näin upeilla artisteilla, hehkuttaa Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen, joka on vastannut tapahtuman ohjelmistosta jo kuuden vuoden ajan.

Ohjelmisto moneen makuun

Vuoden 2025 Logomon Terassikesä pitää sisällään yhteensä 16 keikkailtaa, joiden aikana lavalla nähdään peräti 26 eri artistia. Ohjelmisto tarjoaa musiikkia moneen makuun – aina rockista räppiin ja popista metalliin.

– Lippuja on tänä vuonna myyty ennätysmäärä. Kattaus on todella laaja, ja yleisöä saapuu laidasta laitaan. On ilo voida tarjota keikkoja, jotka puhuttelevat kaikkia turkulaisia – aivan kuten Logomon tapahtumat ylipäätään, kertoo Logomon markkinointipäällikkö Mari Pirilä.

Tapahtuma tekee paluun Logomon edustalle

Logomon Terassikesä sai alkunsa vuonna 2020 koronan keskellä tuodakseen elävää musiikkia lomasesongin keskelle. Sittemmin tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Turun kesän rakastetuimmista kulttuurikohokohdista.

Tänä vuonna tapahtuma tekee odotetun paluun laajennetulle Teatron terassialueelle, kun viime kesän rakennustöiden vuoksi jouduttiin poikkeuksellisesti siirtymään muualle.

Esiintyjäkaartissa nähdään jälleen kotimaisia kärkinimiä sekä kiinnostavia kansainvälisiä vieraita

LOGOMON TERASSIKESÄ 30.7.–23.8.2025

KE 30.7. Sleepy Sleepers

TO 31.7. J. Karjalainen

PE 1.8. The Sounds + Nyrkkitappelu

LA 2.8. Michael Monroe, Private Line

KE 6.8. Antti Autio, Litku Klemetti

TO 7.8. Gasellit, Good Boys

PE 8.8. Ismo Alanko, Absoluuttinen Nollapiste

LA 9.8. Dingo

KE 13.8. Paperi T: Malarian Pelko X

TO 14.8. Insomnium, Omnium Gatherum

PE 15.8. Joker Out + Pilvet Pilvet (K-18/S)

LA 16.8. Bomfunk MC’s + DJ Partamatti Airaksinen

KE 20.8. KAJ

TO 21.8. Turisti, Senya (K-18/S)

PE 22.8. Neljä Ruusua, Egotrippi

LA 23.8. BEHM

Ajantasainen ohjelma: logomo.fi/terassikesa.

Liput myy lippu.fi.

Lisätietoja:

Mari Pirilä, markkinointipäällikkö | LOGOMO

mari.pirila@logomo.fi | 044 750 3818



Pietu Sepponen, promoottori | Sunborn Live

pietu.sepponen@sunbornlive.fi | 044 5566 113