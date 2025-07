Aino-neuvonnan nimissä liikkuu tietojenkalasteluviestejä – älä avaa epäilyttävää linkkiä

Nivalan Hopeakodin, Oulun Emiliakodin ja Ylivieskan Kotikartanon toiminnot muuttuvat – Pohteen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17.6. 19.6.2025 13:15:05 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestelee uudelleen ikäihmisten palveluasumista Nivalassa, Ylivieskassa ja Oulussa. Nivalan Hopeakodin muutos liittyy rakennuksen kuntoon, Oulussa Emiliakodin muutoksen taustalla on sosiaalihuoltolaki ja Ylivieskassa Kotikartanon toimintoja organisoidaan uudelleen. Koska muutoksilla on henkilöstövaikutuksia, Pohde on käynyt henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistoimintaneuvottelut 6.5.-17.6.2025.