SDP:n Riitta Mäkinen: Hallituksen vietävä valtionosuusuudistus maaliin

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm jyrähtää: Kokoomuksen avoin demokratia unohti kertoa, että vaalien jälkeen romutetaan koko työmarkkina 9.7.2025 10:57:15 EEST | Tiedote

Orpon hallitus on epäonnistunut niin talous- kuin työllisyystavoitteissaan. Työelämän "uudistusten” nimissä Orpon hallitus on heikentänyt työntekijöiden asemaa historiallisesti, eikä uusia työpaikkoja ole lupauksista huolimatta saatu luotua. Nyt kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto tivaa SDP:ltä ratkaisuja. – Vaikuttaa siltä, että kokoomus huutelee SDP:tä apuun, kun on ensin epäonnistuttu niin talous- kuin työelämätavoitteissa, Malm pohtii. – On hieman ironista, että kokoomus puhuu avoimuudesta, kun puolue itse jätti kertomatta suomalaisille, kuinka aikovat hallituskauden aikana romuttaa työmarkkinat, Malm päättää.