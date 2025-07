Keski-Suomen hirvieläinluvat on myönnetty

Monilajinen kannanhoito huomioi hirvieläinlajien ja suurpetojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Siinä tavoitteena on löytää tasapaino erilaisten intressien välillä. Metsästyksen avulla säädellään sorkkaeläinkantoja tasolle, jolla hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisina.

Keski-Suomen alueella on yli 400 metsästysseuraa, jotka metsästävät hirvieläimiä. Suurin osa maakunnan 18 000 metsästäjästä osallistuu hirvieläinten metsästykseen.

Hirvieläinmetsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Se on vuoden kohokohta, joka kokoaa yhteen eri sukupolvet. Usein metsästysseura on kylän ainoa ja tärkein yhdistys. Myös monet paikkakunnalta poismuuttaneet palaavat syksyisin kotiseudulleen metsästämään lapsuudenmaisemiinsa yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa. Metsästys onkin merkittävä yhdistävä tekijä ja yhteisöllisyyden rakentaja.

Hirvikanta

Tulevalle metsästyskaudelle vuodelle 2025–2026 on myönnetty yhteensä 3 188 hirvilupaa (vuonna 2024: 2970 kpl) Yhdellä luvalla saa kaataa joko aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Keski-Suomen hirvikanta on kaikilla hirvitalousalueilla hieman tavoiteltua suurempi. Tulevan syksyn metsästyksellä pyritään vakiinnuttamaan hirvikanta tavoitetasolle. Sen vuoksi pyyntilupia on nyt hieman viime vuotta enemmän.

– Pyyntilupia on käytettävissä reilusti, eikä niitä kaikkia ole todennäköisesti tarpeen käyttää. Lupien käyttämisestä päättävät metsästäjät syksyllä jahdissa havaitun hirvitilanteen mukaan. Syksyn jahtikaudella tullaan kaatamaan noin 3 400 hirveä, kun vuotta aiemmin saalis lähes 3200 hirveä, ennustaa riistapäällikkö Olli Kursula riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimistolta.

Valkohäntäpeurakanta

Tulevalle metsästyskaudelle vuodelle 2025–2026 on myönnetty yhteensä 833 peuralupaa (vuonna 2024: 1166 kpl) Yhdellä luvalla saa kaataa joko aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Valkohäntäpeurojen esiintyminen on Keski-Suomessa laikuittaista. Kanta on ollut useita vuosia selvässä laskussa.

Metsäpeura

Metsäpeuran metsästys on edelleen hyvin varovaista. Keski-Suomen alueella myönnettiin vain neljä metsäpeuran pyyntilupaa. Suomenselän metsäpeurakannan suuruudeksi arvioidaan noin 2 000. Pyyntilupia on myönnetty pieniä määriä keskeisimmille metsäpeuran elinalueille. Pyynnillä ei vaaranneta kannan kasvua tai levittäytymistä uusille alueille.