Museoiden iltaa vietetään torstaina 14.8.

Museoiden illan ohjelma klo 17–21, kohteisiin on vapaa pääsy

Auton ja tien museo Mobilia

Auton ja tien museo Mobilia on tieliikenteen alan valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa, tutkii ja esittelee suomalaisen tieliikenteen historiaa. Museoiden iltana Mobilian monipuolisiin näyttelyihin voi tutustua itsenäisesti tai opastetuilla kierroksilla.

Klo 17–17.30 & 19–19.30: yleisöopastus “Miksi ihmeessä me autoilemme?” -näyttelyyn“

Miksi ihmeessä me autoilemme?” -teemanäyttelyn opastuksella tutustutaan autoilun historiaan nykypäivään asti. Näyttelyssä selviää muun muassa, miksi autoa pidettiin hevosta ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona ja ketkä olivat ensimmäisiä autoilijoita. Näyttelyssä pohditaan autoilun herättämiä tunteita ja syitä autoiluun.

Klo 17.30–18.30 & 19.30–20.30: retki museon uumeniin

Kierros Mobilian kulissien takaiseen maailmaan avaa museotyön ulottuvuuksia. Yleensä suurin mielenkiinto herää suuresinehalleissa, joissa nähdään satoja Mobiliassa säilytyksessä olevia ajoneuvoja polkupyöristä tiekoneisiin henkilöautoklassikkoja unohtamatta. Kierros ei ole esteetön vaan sisältää kapeita käytäviä ja portaita. Kierrokselle mahtuu rajallinen määrä osallistujia, joten suosittelemme ennakkovarauksen tekemistä. https://vello.fi/mobilia

Klo 18–20: “Tarinoita siirtotyömailta” -ulkonäyttelyalue avoinna

“Tarinoita siirtotyömailta” -näyttelykokonaisuus on Mobilian alueella sijaitseva ulkoilmamuseo. Siirtotyömaat olivat keskeinen osa suomalaista tienrakentamista ja työttömyyden hoitoa 1950- ja 1960-luvuilla. Siirtotyömailla työskenteli enimmillään talvella 1958–59 yli 50 000 työtöntä, joista yli 16 000 majoittui parakeissa. Paikalla on opas, joka kertoo tarinoita siirtotyömaiden elämästä, ja samalla yleisö pääsee kurkistamaan osaan näyttelyalueella sijaitsevista, normaalisti yleisön vain digitaalisesti tutustuttavissa olevista parakeista.

Klo 18–18.30 & 20–20.30: Yleisöopastus Rallimuseoon

Rallimuseon opastuksella tutustutaan rallin historiaan, erityisesti Flying Finnseihin sekä A-ryhmäläisiin.

Osoite: Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 Kangasala

Kangasalan kirkko

Kangasalan kirkko on vuonna 1767 valmistunut harmaakivikirkko ja yksi Kangasalan neljästä kirkosta. Kirkko on valittu yleisöäänestyksellä Kangasalan kauneimmaksi rakennukseksi vuonna 2021.

Museoiden illassa kirkossa on paikalla opas, joka kertoo 250-vuotiaan kirkon rakentamisen vaiheista, tiloista ja esineistöstä. Nähtävillä ovat kangasalalaiskirjailija ja historioitsija Jalmari Finnen seurakunnalle lahjoittamatesineet, kuten ehtoollisastiasto, messukasukka ja kastemalja. Lisäksi kirkkoon on mahdollista tutustua lyhyen dokumenttielokuvan muodossa.

Osoite: Ainontie 1, 36200 Kangasala

Kangasalan Kotiseutumuseo

Kangasalan Kotiseutumuseossa voi tutustua Kangasalan historiaan esineiden, merkittävien henkilöiden sekä vaihtuvien näyttelyiden kautta. Kangasala-Seuran ylläpitämä museo on vanha viljamakasiini, joka on muutettu museoksi vuonna 1958. Tänä kesänä museossa voi tutustua perusnäyttelyn ohella “Lapsuuteni lelu – kangasalalaisten muistoja lapsuudesta” -näyttelyyn, kirjailija Jalmari Finneen, Kesäpäivä Kangasalla -lauluun sekä Kangasalan keskustan historiallisiin karttoihin. Kangasalan kylien esittelyssä on Lihasula ja Palo.

Museoiden iltana Kangasalan Kotiseutumuseossa kuullaan urkumusiikkia ja kertomus “Eemil Kauppi – säveltäjä, pianisti ja kanteleensoittaja”. Illan aikana esiintyy myös Kangasalan Mieslaulajien ryhmä.

Osoite: Tapulintie 4, 36200 Kangasala

Kangasalan Lepokoti

Lepokodin toiminta täysihoitolana ajoittuu vuosiin 1910–1986. Talo tunnettiin tuolloin kuuluisuuksien, erityisesti taiteilijoiden lomailu- ja työskentelypaikkana. Tänään entisöity Kangasalan Lepokoti esittelee runsasta ja omaperäistä esineistöään ja kiinnostavia tarinoitaan vierailijoille.

Museoiden iltana Lepokodilla järjestetään tutustumiskierrokset tasatunnein klo 17, 18, 19 ja 20 auktorisoidun oppaan Jussi Lehtosen johdolla. Tervetuloa tutustumaan Lepokodin jäljittelemättömään historialliseen tunnelmaan!

Osoite: Ruutanantie 26, 36200 Kangasala

Karjalainen kulttuurikeskus Äijälä

Karjalainen kulttuurikeskus Äijälä on maanlaajuisesti merkittävä karjalaisen ja erityisesti siirtokarjalaisen kulttuurin esittelypaikka, jonka kokoelmat on koottu siirtoväen lahjoituksina.

Uutuutena Äijälässä on keväällä avattu “Karjalankannaksen rajapitäjät 1939” -näyttely, jonka tavoitteena on lisätä Karjalankannaksen ja rajapitäjien (Terijoki, Kivennapa, Rautu ja Metsäpirtti) tuntemusta ja elämänkirjoa. Museoiden iltana vierailijat voivat lisäksi tutustua perinteiseen evakkonäyttelyyn, Äijälä-talon kirjastoon sekä aittanäyttelyihin. Tapahtuman aikana myös kahvio palvelee asiakkaita.

Osoite: Liuksialankuja 33, 36200 Kangasala

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kangasalan keskustassa sijaitsevassa taidemuseossa nähdään ajankohtaisia, korkeatasoisia vaihtuvia kuvataidenäyttelyitä. Museo on nimetty kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön mukaan. Kimmo Pyykön pysyvä näyttely “Pitkän matkan ateljee” esittelee kuvanveistäjän monimuotoista taiteilijauraa suomalaisella taidekentällä. Taidemuseo järjestää myös runsaasti tapahtumia eri kohderyhmille.

Museoiden iltana Kimmo Pyykkö -taidemuseossa pääsee nauttimaan Duo Malian musiikkiesityksistä klo 17, 18 ja 19. Duo Malia on kahden serkuksen valloittavasti musisoiva kokoonpano ja monille kangasalaisille jo tuttu. Sibelius-Akatemian kautta muusikon uralle ponnistavilla serkuksilla on takanaan lukuisia esityksiä myös Kangasala-talon lavalla: Liina-Lotta Hakamäki esitti pääosaa “Hullu prinssi” -musikaalissa ja Matias Kotilainen puolestaan yhtä päärooleista “Lätkä The Musicalissa”. Museoiden iltaan he tuovat mieleenpainuvan musiikkihetken tasatunnein. Tutustu tarkemmin www.duomalia.com.

Liina-Lotta Hakamäki, laulu ja Matias Kotilainen, piano

Osoite: Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala

Kuhmalahden kotiseutumuseo

Vuonna 1973 perustetun Kuhmalahden kotiseutumuseon uudistettu näyttely “Käsin tehty Kuhmalahti – Arjen taitoja ja tarinoita 1800–1900-luvun taitteesta” vie kävijän aikamatkalle kyläyhteisön elämään aikana, jolloin käsityötaidot ja omavaraisuus olivat elinehto. Museohuoneissa avautuvat näkymät koululuokkaan, lasten leikkeihin, leivintupaan ja erityislaatuiseen ortodoksisen Lintulan luostarin evakkovaiheeseen Kuhmalahdella. Kokonaisuutta täydentää QR-koodein toimiva ääniopastus.

Museoiden iltana Kuhmalahden kotiseutumuseolla soi tunnelmallinen soul klo 18. Soul- ja R’n’B-laulaja Etni Khan sekä pianisti Tuukka Ojala esiintyvät lämminhenkisessä ulkokonsertissa, jossa musiikki yhdistyy tarinoihin, tunteeseen ja svengaavaan rytmiin.

Etni Khan hurmasi The Voice of Finland -finaalissa vuonna 2020 ja on sen jälkeen esiintynyt eri puolilla Suomea monissa kokoonpanoissa. Hänet tunnetaan tummasävyisestä äänestään ja rennosta esiintymistyylistään. Pianisti Tuukka Ojala on monipuolinen ja tyylitaitoinen pianisti, joka tunnetaan muun muassa Timo Kahilaisen Just in Time -yhtyeestä.

Konsertti kestää noin tunnin. Sateen sattuessa konsertti siirtyy museon sisätiloihin, joissa istumapaikkoja on rajoitetusti, noin 40 hengelle.

Osoite: Knaapintie 16, 36810 Kuhmalahti

Lastentalo Tähtiranta

Tähtirannan talossa voi kurkistaa menneeseen aikaan, tutustua paikan historiaan ja kuulla tarinoita Tähtirannan perheen, Kaarlen, Idan, Sylvin ja Irman elämän vaiheista. Pihalla asustelevat monet eläimet, ja perheen pienimmille riittää puuhaa perinteisissä leikkipaikoissa.

Museoiden iltana Lastentalo Tähtirannan ovet ja pihapiiri ovat yleisölle avoinna koko illan ajan. Grillituvassa on pieni puffetti, ja pihapiiristä järjestetään paikan henkeen sopivaa tekemistä.

Osoite: Koukkukuja 3, 36200 Kangasala

Tiihalan VPK-museo Palopilkku

Tiihalan VPK-museo Palopilkku esittelee Tiihalan VPK:n historiaa ja käytössä ollutta kalustoa. Museo sijaitsee uudessa palokopissa Tiihalantien ja Vietäväntien risteyksessä.

Museoiden iltana yleisöllä on mahdollisuus tutustua museoon ja nauttia kahvion tarjoiluista.

Osoite: Tiihalantie 206, 36270 Kangasala

Varsamäen Hevosajoneuvomuseo

Varsamäen Hevosajoneuvomuseossa on esillä vaunuja, rekiä, maataloustöissä käytettyjä hevosajoneuvoja sekä ravikärryjä 1810–1940-luvulta. Suurin osa ajopeleistä on tuotu Liuksialan kartanosta, mutta vuosikymmenten aikana on saatu myös lahjoituksia muun muassa Kangasalan karjalaisilta, Kangasalanseurakunnalta ja yksityisiltä lahjoittajilta. Erikoisuutena on Pietarissa toiminut Droska-vossikka. Tavallisesti museo on avoinna sopimuksen mukaan.

Museoiden iltana Varsamäen Hevosajoneuvomuseossa on avoimet ovet. Museoiden illassa yleisö pääsee tutustumaan museon kokoelmiin sekä nauttimaan kahvitarjoilusta, jonka tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen. Illan aikana museossa vierailee myös kuningatar Kaarina Maununtytär.

Museo sijaitsee navetan vintillä, jonne kulku on navetan takana olevaa ns. siltaa pitkin.

Osoite: Varsamäentie 108 36200 Kangasala

Vehoniemen Automuseo

Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueella sijaitsee Vehoniemen Automuseo – Suomen suosituin ajoneuvomuseo. Esillä on loistoautoja, käyttöautoja, erikoisuuksia sekä moottoripyöriä vuosikymmenien varrelta. Museokahvila on tunnettu maistuvista herkuistaan ja hienoista järvimaisemistaan, joista voi ihailla suurelta lasitetulta terassilta. Museon naapurissa on vuonna 1927 rakennettu kuuluisa Vehoniemenharjun näkötorni, josta avautuvat kansallismaisemat Roineelle ja Längelmävedelle.

Museoiden iltana Vehoniemen Automuseo ja museon kahvila palvelevat iltaan asti.

Osoite: Vehoniemenharjuntie 92, 36570 Kaivanto (Kangasala)

