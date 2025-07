Ludehavaintoja katkaisu- ja selviämishoitoasemalla Tampereella

Varsinaisen tuholaistorjunnan lisäksi on laajassa, hyvinvointialueen eri yksiköiden yhteistyössä selvitetty ja ratkaistu käytännön ongelmia. Mukana ovat myös Pirkanmaan hyvinvointialueen työsuojelun ja infektioyksikön edustajat. Toimintatapoja on jo muutettu ja tiloja kehitetään niin, että luteiden leviämistä voidaan jatkossa välttää. Tilannetta seurataan jatkuvasti, ja torjuntatoimenpiteitä jatketaan tarpeen mukaan.

Työntekijöille on viestitty päivittäin toimintaohjeista ja torjunnan etenemisestä. Myös asiakkaat saavat ohjeita.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on havaittu, että asiakkailla ja potilailla on luteita aiempaa yleisemmin. Henkilöstön toimintaohjeita ludetilanteissa on tämän vuoksi tarkennettu. Ohjeista vastaa Taysin infektioyksikkö.