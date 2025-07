Uusi ruokapalveluntuottaja on päässyt hyvin alkuun – palautteet ohjaavat kehitystyötä

Oma Hämeen ruokapalveluissa siirryttiin huhtikuun alussa uuteen aikakauteen, kun Fodbar Oy aloitti ateriapalveluiden tuottajana. Laajan ja useita asiakasryhmiä koskevan tuotannon haltuunotto on käynnistynyt pääosin suunnitellusti. Alkutaipaleelle on mahtunut myös yksittäisiä haasteita, joihin on puututtu ripeästi yhteistyössä palveluntuottajan kanssa.

Palautetta on kerätty ja käsitelty aktiivisesti osana haltuunottoa. Ajanjaksolla 1.4.–19.6.2025 on kirjattu 16 asiakaspalautetta tai vaaratapahtumailmoitusta. Määrä on maltillinen suhteessa haltuunoton laajuuteen ja siihen, että hyvinvointialue on tietoisesti kannustanut palautteen antamiseen erityisesti tässä muutostilanteessa.

Jokainen palaute on käsitelty yksittäisenä tapauksena yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Vaaratapahtumailmoituksiin vastataan 24 tunnin sisällä, ja palveluntuottaja tekee selvityksen tilanteen syistä ja ehkäisevistä toimista. Myös asiakaspalautteiden perusteella on tehty konkreettisia korjauksia.

Erityisruokavaliot ovat nousseet palautteissa esiin, mikä on ymmärrettävää huomioiden asiakaskunnan yksilölliset tarpeet. Noin puolet ateriapalveluiden asiakkaista saa erityisruokavalioita, ja haltuunoton alkuvaiheessa palvelua tarjottiin noin 500 asiakkaalle päivittäin. Toiminta laajenee vaiheittain.

Ruokapalveluiden laatua seurataan tiiviisti Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n toimesta muun muassa kohdekäynnein, aktiivisin palautekanavin ja yhteistyössä yksikköjen henkilöstön kanssa. Kehitystyö näkyy jo, sillä virheiden määrä on vähentynyt selvästi kevään aikana. Ruoan mausta on saatu asiakkailta kiitosta, ja hyvinvointialue pitää tärkeänä, että hyväksi koettua palvelua vahvistetaan entisestään. Tavoitteena on sujuva, laadukas ja maistuva ateriapalvelu, joka huomioi yksilölliset tarpeet entistä paremmin myös sairaalaympäristöissä.

Asiakkaiden ja henkilöstön antama palaute on ollut keskeisessä roolissa palvelun kehittämisessä. Oma Hämeen tukipalvelut Oy kiittää kaikkia osapuolia yhteistyöstä ja sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen: hyvinvoivan arjen tukemiseen hyvän ravitsemuksen kautta.