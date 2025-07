SDP:n Aki Lindén: Työttömyyden kasvu ja sosiaaliturvan leikkaukset rapauttavat luottamusta

Talouden asiantuntijat ovat laajasti arvioineet, ettei hallitus tule saavuttamaan keskeisiä tavoitteitaan: työllisyyden parantamista ja velkaantumisen taittamista. Näkemys on saanut kaikupohjaa jopa hallituksen omista riveistä. Lindénin mukaan suhdannetilanne on vaikea, mutta hallituksen toimet ovat vain pahentaneet tilannetta.



– Työttömyys on kasvanut merkittävästi ja samalla työttömien sosiaaliturvaa on leikattu voimakkaasti. Tämä on yhdistelmä, joka syö luottamusta ja lamaannuttaa kulutusta, Lindén toteaa.



– Kuluttajien epävarmuus on lisääntynyt, talous junnaa paikallaan ja kasvu siirtyy yhä kauemmas. Suomi on ajautunut noidankehään, jossa hallituksen luottamus on pohjalukemissa, hän jatkaa.



Lindén korostaa, että talouden suunnan muuttaminen vaatii laajaa keinovalikoimaa ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Julkisen talouden menot, velka ja verotus ovat osa tätä kokonaisuutta, mutta nykyinen politiikka ei huomioi riittävästi pienituloisten ja palkansaajien asemaa.



– Yksittäisten säästökohteiden ripotteleminen ei nyt ole asian ydin, vaan kokonaisuuden ymmärtäminen. Suomella on edessä vaativa jälleenrakennuksen tie. Siinä sosiaalidemokraatit ovat rakentavasti mukana, Lindén päättää.