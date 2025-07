Kymen Seudun Osuuskauppa uudistaa autonpesupalvelut ja polttonestemyynnin Kouvolan Prismakeskuksella

Kymen Seudun Osuuskaupan edustajistovaaleissa äänivyöry - äänestysaktiivisuus kohosi S-ryhmän korkeimmaksi 9.6.2025 16:06:40 EEST | Tiedote

Kymen Seudun Osuuskauppa on yli 90 000 jäsenensä eli asiakasomistajansa omistama yritys. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Kymen Seudun Osuuskaupan edustajiston vaalien äänestysaika oli 19.-30.5.2025. Ehdolla oli 128 jäsentä, joista edustajistoon valittiin osuuskaupan sääntöjen mukaisesti 50 jäsentä. Uusia edustajiston jäseniä on 25, eli puolet. KSO:n asiakasomistajat äänestivät erittäin aktiivisesti vaaleissa ja vaalien äänestysprosentti kohosi 40,8 %:iin, joka on kaikkien S-ryhmän alueosuuskauppojen korkein äänestysprosentti tähän mennessä. Sähköinen äänestystapa kasvatti suosiotaan edelleen ja 57 % äänistä annettiin sähköisenä, jossa on kasvua 16 prosenttiyksikköä edellisiin KSO:n edustajiston vaaleihin verrattuna. - Vaalien äänestysaktiivisuus oli ennätyksellisellä tasolla! Hyväksyttyjä ääniä annettiin huikeat 35 794 kappaletta, jossa on yli 5 800 äänen kasvu vuoden 2021 vaaleihin verrattuna. Lämmin kiitos k