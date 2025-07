SDP:n Niina Malm: Vasemmistoliitolta realismi hukassa

– Vasemmistoliiton linja on viime aikoina etääntynyt realismista niin talous- kuin turvallisuuspolitiikassa. Missä on se Vasemmistoliitto, joka Li Anderssonin johdolla vei Suomen Natoon ja hyväksyi rajavartiolain, joka mahdollistaa rajanylityspaikkojen kiinni pitämisen itärajalla? Nyt puolue vastustaa Nato-yhteistyötä, rajalakia ja jopa miinojen käyttöä Suomen puolustuksessa. On huolestuttavaa katsoa, kun vasemmistoliitto irrottautuu keskeisissä turvallisuusasioissa ihan ikiomaksi satulinnaksi, Malm pohtii.



Malmin mukaan on niin ikään valitettavaa, että Vasemmistoliiton edustaja asettuu tukemaan kokoomuksen poliittista kesäteatteria, jonka tarkoituksena ei ole rakentaa vaan horjuttaa.



– Äänestäjillä on oikeus tietää, mihin puolueet ovat menossa, mutta heillä on myös oikeus odottaa, että puolueet tekevät työnsä kunnolla ja suomalaisten turvallisuus edellä, Malm päättää.