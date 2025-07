SDP:n Kumpula-Natri: Suomen Vasemmistoliiton linja pitäisi kuulla selkeämmin

Venäjän hyökkäyssota on perustavanlaatuisesti muuttanut turvallisuusympäristöä Euroopassa.

– Venäjä moukaroi parhaillaan ilmahyökkäyksillään siviilikohteita kaupungeissa ja käyttää Shahed-drooneja sekä ohjuksia. Näiden torjuminen edellyttää ulkomailta saatavaa aseellista tukea, Kumpula-Natri sanoo.

Euroopan parlamentti äänesti tällä viikolla Ukrainaa koskevasta päätöslauselmasta, jossa otetaan kantaa muun muassa maan tukemiseen. Vasemmistoryhmä hajosi, ja vain kolmannes tuki äänestyksessä Ukrainaa.

Kumpula-Natrin mukaan aseellisen maanpuolustustuen aatteellinen kieltäminen tappaa tuhansia. Venäjän jatkuvat hyökkäykset siviilikohteisiin edellyttävät konkreettista aseellista tukea ulkomailta.

– On surullista katsoa, jos Suomen Vasemmistoliitto alkaa liukua kohti eurooppalaisia sisarpuolueitaan, jotka eivät kykene näkemään maanpuolustuksen uusia vaatimuksia. Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen edellyttää investointeja, Kumpula-Natri toteaa.

Li Anderssonin toimiessa puheenjohtajana Vasemmistoliitto otti isoja askeleita tukien suurta, yhtenäistä kansallista tahtotilaa varmistaa Suomen ja Euroopan turvallisuutta. Esimerkkeinä tästä käyvät NATO-jäsenyys ja rajan sulkeminen.

– Andersson vakuutti vievänsä parlamenttiryhmäänsä viestiä Euroopan turvallisuuden vahvistamisen tärkeydestä. Näyttää kuitenkin siltä, että vaikuttamistyö on jäänyt puheiden tasolle, Kumpula-Natri sanoo.

Nyt Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo ulkoasiainvaliokunnasta ja puheenjohtaja Minja Koskela ovat Suomessa kritisoineet NATOn puolustukseen sopimia tavoitteita ja talouden vaativia lukuja. Tällä viikolla Euroopan vasemmistoryhmä esitti parlamentissa muun muassa Nato-huippukokouksen kritisoimista ja jälleen puolustusmateriaalien toimittamisen kieltoa Ukrainaan.

– Sopisi myös nykyvasemmistoliiton kotimaassa ottaa turvallisuuden uudet vaatimukset tosissaan – niin talouden kuin turvallisuuden kannalta, toivoo Kumpula-Natri.

Venäjän brutaali hyökkäyssota rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Ukraina taistelee yhteisten arvojen ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolesta.

– Siksi on tärkeää, että Suomi ja myös EU pysyvät yhtenäisinä ja Ukrainan tukemista jatketaan niin pitkään kuin on tarpeen. Koko Euroopan on vahvistettava puolustuskykyään, jotta emme joudu enää kohtaamaan uutta sotaa, Kumpula-Natri päättää.