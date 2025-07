Scanfil Oyj Lehdistötiedote 14.7.2025 klo 8.00



Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajat Scanfil ja MB Elettronica yhdistävät voimansa



Suomalainen Scanfil, joka on Euroopan suurin pörssilistattu elektroniikan sopimusvalmistaja liikevaihdolla mitattuna, yhdistää voimansa italialaisen MB Elettronican ("MB") kanssa.



Yhdistyneen yhtiön myötä syntyy merkittävä eurooppalainen toimija EMS-alalle, minkä maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 16 tehdasta neljällä mantereella. MB:llä on neljä tehdasta Italiassa ja se työllistää noin 500 henkilöä. Yhdistymisen myötä Scanfililla tulee olemaan yli 4 500 työntekijää. MB:n nykyiset työntekijät jatkavat nykyisissä tehtävissään osana Scanfil-konsernia.



MB ja Scanfil täydentävät toisiaan tarjooman ja asiakaskunnan osalta, mikä lisää asiakasarvoa ristiinmyynnin myötä. MB tuo mukanaan uusia merkittäviä teollisuusasiakkaita sekä vahvaa osaamista ja asiakassuhteita erityisesti ilmailu- ja puolustusteollisuudessa. Yhdessä Scanfil ja MB pystyvät palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin tarjoamalla valmistuspalveluita kymmenessä eri maassa.



“Haluan toivottaa kaikki uudet työntekijät ja asiakkaat tervetulleiksi kasvavaan Scanfil-perheeseen. Yhdistämällä voimamme MB:n kanssa rakennamme eurooppalaisen elektroniikan sopimusvalmistuksen suuryhtiön, jolla on vahva asema Etelä-Euroopassa sekä ilmailu- ja puolustusteollisuudessa. MB:n työntekijöille suuri yhtiö luo uusia ura- ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia. MB:n asiakkaille suurempi yritys merkitsee entistä laajempaa palveluvalikoimaa sekä parempia valmistus- ja toimitusmahdollisuuksia maailmanlaajuisesti”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut.



“MB on perheyhtiö ja sen vuoksi perhetaustainen Scanfil on meille hyvä kumppani. Toimintakulttuureissa on samanlaista dynamiikkaa ja arvomaailmoissa arvostetaan yrittelijäisyyttä. Meidän työntekijämme ovat erittäin osaavia ja motivoituneita, mikä elektroniikan sopimusvalmistajalle keskeinen menestystekijä", kommentoi MB:n toimitusjohtaja Roberto Banelli. ”Scanfilin taloudellisen vahvuuden ja kansainvälisyyden ansiosta MB aloittaa uuden kasvumatkan. Kahden yrityksen liitto luo arvoa asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Olen innoissani, että MB:stä on tulossa osa Scanfil-perhettä, ja uskon, että MB kasvaa vahvemmaksi uudessa omistuksessa.”



Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2025 neljännellä vuosineljänneksellä. Kauppa tiedotettiin pörssitiedotteella 13.7.2025, klo 12.30: https://www.scanfil.com/fi/uutishuone/stock_release/sisapiiritieto-scanfil-ostaa-italialaisen-mb-elettronican-ja-kasvattaa-ilmailu-ja-puolustusteollisuuden-asiakaskuntaa



Lisätietoja:

Christophe Sut, toimitusjohtaja (englanniksi)

puh. +46 721 51 75 02

christophe.sut@scanfil.com

Pasi Hiedanpää, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä

puh. +358 50 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com



Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli kolme vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com