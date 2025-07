101 finglishmiä – eroon tankeroista opastaa fiksumpaan englanninkieliseen viestintään

Ian Mac Eochagáinin tietokirja 101 finglishmiä – eroon tankeroista on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Mikä näissä englannin lauseissa on pielessä?



· ”We took the new system into use”

· ”Our company is a forerunner in its field”

· ”Get to know our services”



Vastaus: ne ovat kaikki finglishiä eli muka-englantia, joka noudattaa suomen kielen logiikkaa. Muille kuin suomea puhuville niiden merkitys voi jäädä hämäräksi.



Esimerkit näyttävät silti varmasti tutuilta, mikä ei ole ihme, sillä jopa suuret suomalaiset pörssiyhtiöt kirjoittavat finglishiä koko ajan.



Englantia ei ole kuitenkaan pakko kirjoittaa niin, että vain suomalaiset ymmärtävät sitä. Parempaa englantia on tarjolla ja omia taitojaan voi hioa.



Irlantilaissyntyinen, Suomessa pitkään asunut Ian Mac Eochagáin kääntää suomalaisten yritysten asiakirjoja suomesta englanniksi sekä korjaa yritysten englanniksi kirjoittamia tekstejä. Kirjassaan hän näyttää, mikä suomalaisten englannin osaamisessa mättää ja miksi. Jokaisessa luvussa hän tarjoaa myös parannusehdotuksia: näin kirjoitat oikeaa englantia, et finglishiä.

MAC EOCHAGÁIN, IAN : 101 finglishmiä – eroon tankeroista

296 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523813779

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (HUOM! Aikavälillä 14.7. – 8.8. arvostelukappalepyynnöistä vastaa Veera Jussila (veera@aviador.fi).) Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.