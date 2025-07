Ukrainalainen MOVA Anti-Imperial Stout – olut, joka sanoo ei sorrolle

Imperial Stout kehitettiin Britaniassa 1700-luvun lopussa. Se on vahva ja tumma olut, jota alettiin viedä Venäjän imperiumiin, erityisesti keisarinna Katariina II:lle. Vahvana ja pitkään kypsytettynä se sopi täydellisesti pitkiin merimatkoihin.



MOVA:n Anti-Imperial Stout on kääntänyt tämän perinteen päälaelleen. Nyt vahva ja tumma olut toimii vastarinnan ja vapauden vertauskuvana. Anti-Imperial Stout ei ole vain olut. Se on paljon enemmän. Panimo kertoo, että oluen nimen olevan suora vastaus historiaan. Anti-Imperial Stout ei tarjoa kompromisseja tai siloteltuja viestejä. Se on lupaus pysyä lujana.



Ensimmäinen erä Anti-Imperial Stoutia valmistettiin vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan alettua, manifestina hyökkääjää vastaan. Vuotta myöhemmin MOVA julkaisi erikoiserän jouluksi, tynnyrikypsytetyn version, joka oli lähtölaukaus panimon uudelle Barrel Aged -sarjalle. Alko otti ukrainalaisoluen valikoimiinsa helmikuussa 2025.



MOVA - enemmän kuin panimo



MOVA-panimo on perustettu vuonna 2017 Dnipron kaupungissa. Aluksi panimolla ei ollut omaa tuotantolaitteistoa. Oluita valmistettiin vuokratiloissa, sopimuspanimona. Seitsemän hengen tiimi valmisti noin 5 000 litraa olutta kuukaudessa.



Nyt MOVA:lla on oma panimo, jonka yhteydessä toimii myös taproom, luentosali ja MOVA World Under the Glass –olutkulttuurin keskus, joka sisältää panimomuseon. Tiimi on kasvanut noin 30 henkilöön ja tuotantokapasiteetti on 150 000 litraa kuukaudessa.



Sana ”mova” tarkoittaa ukrainaksi "kieltä". MOVA ei halua olla vain panimo, vaan myös kommunikaation ja yhteyden rakentaja. Filosofiansa mukaisesti panimo uskoo, että olut voi toimia yleismaailmallisena kielenä: yhdistää ihmisiä, tarinoita ja näkemyksiä.



Olutta Ukrainasta



MOVA:n oluita viedään Suomen lisäksi Norjaan, Tanskaan, Alankomaihin, Ruotsiin ja Japaniin. Suomeen panimon oluita maahantuo Galatea Beverages, joka tuo Suomeen myös kiovassa valmistettua Obolon-olutta ja ukrainalaisia viinejä. Ukrainalaiset panimot ovat toimineet erittäin vaikeissa oloissa, mutta luoneet samalla maailmanluokan tuotteita. MOVA on siitä hyvä esimerkki.



- Heti kun tutustuimme MOVA-panimon tuotteisiin ja heidän tarinaansa, tiesimme, että tässä on jotain erityistä. Anti-Imperial Stout ei ole ainostaan laadukas stout. Se kantaa vahvaa viestiä. Se on kunnianosoitus vapaudelle, rohkeudelle ja vastarinnalle, kertoo Galatea Beveragesin tuotepäällikkö Veikko Sorvaniemi.