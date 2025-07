Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, mutta yleensä vaaraton ihmiselle ja lemmikeille

-Espanjansiruetana leviää esimerkiksi mullan ja puutarhakasvien taimien mukana. Se viihtyy rehevillä paikoilla. Yksi yksilö voi munia satoja munia, joten jos havaitset etanan omalla pihallasi tai lähiympäristössäsi, on tärkeää ryhtyä heti torjuntatoimiin, jotta populaatio ei pääse kasvamaan räjähdysmäisesti, kehottaa ylitarkastaja Mira Niemelä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Välitöntä vaaraa ihmisen tai lemmikkien terveydelle etanoista ei yleensä ole, mutta tautiriskin takia kosketusta etanoihin on syytä välttää.

Älä sekoita lajia kotimaiseen ukkoetanaan

Suomessa tavataan myös muita kookkaita etanalajeja. Älä sekoita espanjansiruetanaa tavalliseen ukkoetanaan. Muutamia vinkkejä etanan tunnistamiseen:

Ukkoetanoita tapaa usein yksittäin, espanjansiruetanaa esiintyy joukoittain. Espanjansiruetanalla hengitysaukko on kilven etuosassa, ukkoetanalla kiven takaosassa. Ukkoetanalla on selkäharja, espanjansiruetanalla ei.

Suomessa tavataan myös muita kookkaita etanalajeja, kuten ukkoetana. Mira Niemelä / Pirkanmaan ELY-keskus

Estä etanoiden leviäminen keräämällä

Tehokkain tapa torjua ja vähentää etanoita on kerätä ne esimerkiksi pitkävartisilla grillipihdeillä tai suojakäsineet kädessä. Parasta on kerätä etanat keväällä, ennen kuin ne ehtivät munia, ja jatkaa keräilyä läpi kesän. Etanoita voi houkutella laittamalla maahan kosteutta kerääviä lautoja tai juuttisäkkejä, jonka alle ne kerääntyvät olemaan ja munimaan. Kerätyt etanat tulee lopettaa mahdollisimman nopeasti. Houkutteluun käytetty materiaali on syytä hävittää polttoon, jotta munia ei päädy uusin paikkoihin.

Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa ja kasvihuoneessa on saatavilla rautafosfaattivalmisteita ja biologisia sukkulamatovalmisteita. Osa valmisteista on sallittuja myös kuluttajakäyttöön.

Etana ei tykkää siististä ja paahteisesta pihasta

Jos alueelta on tavattu espanjansiruetanaa, nurmikko ja piha-alueen kasvillisuus kannattaa pitää matalana ja siistinä. Näin etanat eivät löydä suojaa kuivumista vastaan. Myös lehti- ja risukasat on hyvä poistaa, jolloin etanoille ei jää talvehtimispaikkoja.

-Etanan leviämisen omaan pihaan tai muualle ympäristöön voi estää tekemällä elinympäristöstä etanalle epäsuotuisan, eli niittämällä rehevää kasvillisuutta ja välttämällä lehti- ja risukasoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että hoitamattomuus lisää pihan ja ympäristön monimuotoisuutta, joten toimenpiteet kannattaa mitoittaa etanariskin mukaan, Mira Niemelä Pirkanmaan ELY-keskuksesta muistuttaa.