Jyväskylän yliopiston ja amerikkalaisen yrityksen yhteistyöstä syntyi maailman tarkin sydänkäyriä tunnistava ohjelmisto ja tytäryhtiö Keski-Suomeen

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on ollut mukana USAMedX:n hankkeessa kehittää kotikäyttöön täysin automaattisesti toimiva sydäniskuri eli defibrillaattori.

Yliopiston kehittämä algoritmi luokittelee sydämen rytmihäiriöt, jotta sydäniskurin automaatio voi tehdä johtopäätöksen iskun antamisesta. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA asettaa tarkat vaatimukset automaattisen järjestelmän tarkkuudelle. Yhteistyössä kehitetty ohjelmisto ylittää reilusti annetut vaatimukset, ja tunnistaa muun muassa normaalin sinusrytmin yli 99,6 %:n tarkkuudella. Sinusrytmin luokittelu rajatapausten kohdalla eli niin sanotulla "harmaalla alueella" on erityisen haastavaa, kun sydämen toiminta siirtyy normaalitilasta rytmihäiriöön.

Yhteistyön taustalla on sukujuuriltaan suomalainen ilmailu- ja avaruustekniikan insinööri ja USA Medical Electronix toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Tom Kuutti.

”Kysyin informaatioteknologian tiedekunnassa toimivalta Lauri Kettuselta näkemyksiä luokittelualgoritmin toteuttamiseksi, ja hän sai minut vakuuttuneeksi, että haluamme tavoitella maailman tarkimman järjestelmän kehittämistä nimenomaan Jyväskylän yliopiston kanssa”, Kuutti kertoo.

Yhteistyö ja korkea osaaminen johtivat toimipisteen perustamiseen Jyväskylään

Yhteishankkeeseen palkattiin ensimmäisenä tietotekniikan opiskelija Teemu Paloniemi.

”Tavoitteena oli mahdollisimman tarkan luokitteluohjelmiston luominen. Tarkkuuden pitää olla poikkeuksellisen korkea, jotta sydäniskuria on turvallista käyttää kotioloissa ilman ensihoitajan valvontaa. En halua ottaa kaikkea kunniaa itselleni, projektissa on monia fiksuja ihmisiä ja koko tiimi on tehnyt paljon töitä”, Paloniemi kertoo.

Hätätilanteessa laitteen elektrodit kytketään kiinni sydänkohtauksen saaneeseen henkilöön. Sen jälkeen laite analysoi täysin itsenäisesti potilaan sydämen tilan, ohjeistaa ympärillä olevia, sekä tarvittaessa antaa sydäniskun täysin automaattisesti.

Ohjelmisto ja yhteistyö vakuuttivat USA Medical Electronixin lopulta niin, että yhtiö on perustanut uuden toimipisteen Jyväskylään. “Ihan ensimmäisissä palavereissa meidän kokenut IVY League yliopistosta valmistunut insinööri oli kovin vaikuttunut, miten Teemu oli ehtinyt koodata lyhyessä ajassa niin paljon uutta ja miten Suomesta löytyy kansainvälisesti korkeatasoista osaamista. Hyvistä tekijöistä halutaan pitää kiinni”, Kuutti toteaa.

”Yliopiston DI-koulutuksessa on haluttu rohkaista opiskelijoita jo opintojensa aikana koettelemaan kykyjään, vaikka etukäteen ei voi tietää, miten lopulta onnistuu. Yliopisto on myös pyrkinyt DI-koulutuksella entistä enemmän edistämään yliopiston osaamista yhteiskunnan hyödyksi kehittäen samalla sekä kansallista että alueellista elinvoimaa. USAMedX:n uusi toimipiste Jyväskylässä on kaikesta tällaisesta onnellinen esimerkki”, Kettunen iloitsee.

Lisätietoja

Tom Kuutti, +1 561 758 6585, tomk@usamedx.com

Teemu Paloniemi, teemu.a.j.paloniemi@student.jyu.fi

Lauri Kettunen, +358 405 034 550, lauri.y.o.kettunen@jyu.fi