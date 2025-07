Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku jatkuu etenkin naisvaltaisilla aloilla

Työeläkeyhtiö Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin mukaan laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin jo vuoden ja 11 kuukautta kestänyt negatiivinen kehitys jatkuu edelleen. Kesäkuussa työntekijämäärä väheni -2,1 prosenttia (toukokuu -2,0 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Seuratuista toimialoista vain asiantuntijapalveluiden työntekijämäärä kasvoi hieman (+0,2 %), kun taas kaikki muut alat olivat laskussa. Suurinta väheneminen oli majoitus- ja ravitsemisalalla (-6,6 %), henkilöstövuokrauksessa (-5,7 %) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (-5,2 %).

– Valitettavasti työntekijämäärän lasku jatkuu edelleen talouden heikon kehityksen takia. Huomionarvoista on, että vaikka pitkäaikaistyöttömistä enemmistö on tilastollisesti ollut miehiä, nyt työntekijämäärä on vähentynyt erityisesti naisvaltaisilla aloilla ja työttömyyden uhka on niillä kasvanut. Ilmarisen työuraindeksin mukaan terveys- ja sosiaalipalvelut ovat yli 80-prosenttisesti naisvaltainen ala, ja majoitus- ja ravitsemisalallakin naisten osuus on yli 60 prosenttia, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Myös rakentamisen heikko kehitys jatkuu. Alan työntekijämäärä laski kesäkuussa -3,8 prosenttia (toukokuu -3,2 %).

– Rakentamisen työntekijämäärä on kuluvana vuonna laskenut indeksissämme -3,7 prosenttia, kun laskua tuli viime vuonna -7,1 prosenttia. Huhtikuussa myönnettiin Tilastokeskuksen mukaan noin prosentin vähemmän rakentamislupia asuinnoille kuin vuotta aiemmin. Rakennustuotanto onkin ollut historiallisen matalalla tasolla. Rakennusteollisuuden mukaan asuntokauppa on kuitenkin piristynyt alkuvuoden aikana, ja kauppamäärät lähestyvät jo pitkän aikavälin keskiarvotasoja. Piristyvä rakentaminen vaatii jatkossakin osaavia tekijöitä, joten toivottavaa on, että alalta työttömäksi jääneet eivät ole sieltä poistuneet pysyvästi, Jouni Vatanen kommentoi.

Työntekijämäärät laskivat joka puolella Suomea

Työntekijämäärät vähenivät kesäkuussa kaikilla maamme alueilla. Itä-Suomessa lasku oli suurin (-2,5 %) ja Länsi-Suomessa pienin (-0,3 %).

Etelä-Suomi (-2,3 %) : Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-9,1 %), majoitus- ja ravitsemisala (-8,9 %) sekä sosiaali- ja terveyspalvelut (-5,6 %). Vähäisintä lasku oli asiantuntijapalveluissa (-0,3 %) ja teollisuudessa (-0,7 %).

: Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-9,1 %), majoitus- ja ravitsemisala (-8,9 %) sekä sosiaali- ja terveyspalvelut (-5,6 %). Vähäisintä lasku oli asiantuntijapalveluissa (-0,3 %) ja teollisuudessa (-0,7 %). Länsi-Suomi (-0,3 %): Kasvua oli eniten henkilöstövuokrauksessa (+6,0 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+1,9 %) ja asiantuntijapalveluissa (+1,6 %). Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-4,5 %), rakentaminen (-3,8 %) sekä sosiaali- ja terveyspalvelut (-3,7 %).

Kasvua oli eniten henkilöstövuokrauksessa (+6,0 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+1,9 %) ja asiantuntijapalveluissa (+1,6 %). Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-4,5 %), rakentaminen (-3,8 %) sekä sosiaali- ja terveyspalvelut (-3,7 %). Itä-Suomi (-2,5 %) : Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Lasku oli suurinta rakentamisessa (-6,3 %), sosiaali- ja terveyspalveluissa (5,0 %) sekä majoitus- ja ravitsemisalalla (-4,9 %). Pienintä lasku oli henkilöstövuokrauksessa (-0,5 %), kuljetuksessa (-0,7 %) ja teollisuudessa (-0,8 %).

: Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Lasku oli suurinta rakentamisessa (-6,3 %), sosiaali- ja terveyspalveluissa (5,0 %) sekä majoitus- ja ravitsemisalalla (-4,9 %). Pienintä lasku oli henkilöstövuokrauksessa (-0,5 %), kuljetuksessa (-0,7 %) ja teollisuudessa (-0,8 %). Pohjois-Suomi (-1,5 %): Kasvua oli eniten henkilöstövuokrauksessa (+12,3 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+8,2 %) sekä majoitus- ja ravitsemisalalla (+1,3 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (-20,9 %), sosiaali- ja terveysala (-6,7 %) ja rakentaminen (-4,0 %).



Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

