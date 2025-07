Kemijärvelle lähes 80 000 euron Toto-voitto

Sunnuntain GS Toto75-rivi ratkesi poikkeuksellisesti Jägersro Galopp -laukkakohteessa. Lisämausteena kierroksella oli jaossa 432 705 euron jackpot.

Kierroksen suurimmasta yllätyksestä vastasi 3 Celtic Lullaby, joka kukisti suursuosikki 9 Queen Aztecan Ruotsin Derbyssä (6. kohde). Celtic Lullabyn peliosuus GS Toto75-pelissä oli ainoastaan 1,66 %. Taitava pelaaja oli onnistunut poimimaan jättiyllättäjän mukaan kahteen merkkiin.

Kemijärveläisen nettipelaajan 4,80 euron systeemiin osui 7 oikein -tuloksen lisäksi alavoittoja. Yhteensä voittoja kertyi 78 085 euroa.



Kemijärveläisen nettipelaajan 4,80 euron systeemi



5(2,7)/ 3,7(1,2)/ 2,3,4(7,1)/ 3(6,9)/ 1,2(7,8)/ 3,9(6,2)/ 3,8(9,1)

Oikea GS Toto75-rivi

Toto75-1: 5 Easywithme (peliosuus 18,48 %)

Toto75-2: 7 Kodiaction (17,05 %)

Toto75-3: 2 Aurinko (19,31 %)

Toto75-4: 3 Abby (30,01 %)

Toto75-5: 1 If He Says So (13,62 %)

Toto75-6: 3 Celtic Lullaby (1,66 %)

Toto75-7: 3 Twirling Ghost (16,00 %)

Voitto-osuudet

7 oikein: 75 431,70 €

6 oikein: 366,40 €

5 oikein: 32,50 €