VAS Saramo: EU:n vastattava Trumpin tulleihin digiverolla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina EU:lle asetettavasta 30 % tuontitullista, jonka on määrä astua voimaan elokuun alussa. Ilmoitus on jatkoa koko vuoden kestäneelle Trumpin tulleilla uhittelulle, jonka hän aloitti heti astuttuaan valtaan. Euroopan unionin vastaukset Trumpin lukuisiin tullipäätöksiin ovat olleet nöyristeleviä.

– EU on yksi maailman suurimmista talousmahdeista, mutta silti emme uskalla panna Trumpin uhittelun kanssa kova kovaa vastaan. Miksi ihmeessä annamme Trumpin kiristää meitä ja sanella maailman politiikan suunnan? Saramo kysyy.

Komissiosta vuotaneiden tietojen mukaan EU on aikeissa peruuttaa suunnittelemastaan digiverosta tyynnytelläkseen Trumpia. Digiverolla EU:n oli tarkoitus muun muassa varmistaa, että valtavat eurooppalaisilla markkinoilla toimivat digijätit kuten Apple ja Meta maksaisivat EU:ssa oikeudenmukaisesti veroa. Samalla se poistaisi ulkomaalaisilta yrityksiltä epäreilun kilpailuasetelman suhteessa eurooppalaisiin yrityksiin esimerkiksi medialle tärkeistä mainostuloista.

Digiveron oli tarkoitus olla myös merkittävä tulolähde, jolla varmistaa EU:n taloudellinen tulevaisuus aikana, jolloin korona-ajan lainoja on maksettava takaisin samalla kun turvallisuus ja ilmastokriisi edellyttävät suuria investointeja.

EU on Yhdysvalloille merkittävä kauppakumppani nimenomaan palveluiden, kuten digipalveluiden, osalta. Trump perustelee tulleja eurooppalaisten tuotteiden tavarakaupan ylijäämäisyyden verottamisella. Palvelukaupassa tilanne on päinvastainen Yhdysvaltain hyväksi, joten loogista on säätää Euroopassa sille vastaavat maksut. Nettipalveluiden saaminen verotuksen piiriin muiden palveluiden tavoin on toteutettava joka tapauksessa ja Trumpin kanssa neuvotellessa kyseen pitäisi olla vain verotuksen tasosta.

– Digivero olisi yksi ainoista päätöksistä, joka todella tuntuisi Trumpille ja hänen miljardööriystävillensä. Olisi ainoastaan reilua, että digiveron myötä pelikenttää nyt tasoitettaisiin. Vastauksena Trumpin uhitteluun EU:n ei tulisi kuopata vaan päinvastoin korottaa suunnitellun digiverotuksen tasoa, Saramo linjaa.