Kun työpaikka on tarjolla, mutta matka on liian pitkä

Yhteistyö A-kassan ja Baronan välillä tuottaa tuloksia – henkilökohtainen palvelu saa kiitosta jäseniltä 16.6.2025 07:40:25 EEST | Tiedote

A-kassan ja työelämäyhtiö Baronan yhteistyö auttaa yhä useampaa jäsentä löytämään uuden suunnan työelämässä. Ensimmäiset puitesopimukset on solmittu ja uusia urapolkuja on syntynyt. Baronan räätälöity työnhakupalvelu on osa A-kassan alkuvuodesta lanseeraamaa työllisyyspalveluiden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tarjota käytännönläheistä ja oikea-aikaista tukea työnhakuun.