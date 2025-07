Sergio Gargelli jatkaa miesten futsalmaajoukkueen päävalmentajana – "Tulevaisuus kirjoitetaan nyt, ja se kirjoitetaan yhdessä"

Vuodesta 2021 miesten maajoukkuetta luotsannut Gargelli toimii jatkossakin maajoukkueen päävalmentajan työn ohella Palloliiton teknisenä neuvonantajana. Hän osallistuu muun muassa muiden futsalmaajoukkueiden toiminnan vahvistamiseen, pääsarjaseurojen valmentajien ja futsalvalmentajakoulutuksen kehittämiseen sekä futsalin ja jalkapallon lajiyhteistyön edistämiseen.

Gargelli kertoo halunsa jatkaa työssään kumpuavan vahvasta kilpailumotivaatiosta ja kokemuksista Suomen futsalkulttuurista.

– Minulle jatkaminen Suomen päävalmentajana merkitsee sitä, että työ on vielä kesken ja tavoitteemme entistä kirkkaampi. Huhtikuun tappio Hollannille ja sen myötä jääminen MM-kisoista oli meille kaikille vaikea ja kivulias hetki. Samalla se kuitenkin selkeytti suuntaamme. Nyt tiedämme tarkasti, mitä tavoittelemme ja miten aiomme sen saavuttaa, Gargelli sanoo.



Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo, että Gargellin kanssa on käyty avoin ja hyvä vuoropuhelu hänen yli kolmen vuoden rupeamastaan Suomen futsalmaajoukkueen päävalmentajana.

– Gargelli on pyrkinyt kehittämään maajoukkueen pelaamista ja pelaajia kansainvälisen vaatimustason mukaisesti. Hänen sopimuskautensa aikana suomalaispelaajien määrä ulkomaisissa ammattilaissarjoissa on kasvanut. Joukkueen tulokset ovat olleet lupaavia, mutta toisaalta vaihtelevia ajanjakson aikana. Odotamme tulevan sopimuskauden aikana stabiliteettia joukkueen tuloksiin. Tähtäin on pelata vuoden 2028 MM-lopputurnauksessa, Lahti kertoo.



Urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen ja huippufutsalpäällikkö Kerkko Huhtanen ovat olleet tiiviisti mukana analysoimassa futsalmaajoukkueen, päävalmentajan sekä hänen tiiminsä toimintaa.

– Myös pelaajistoa on kuultu, ja päävalmentajan kanssa on käyty läpi toimintaan liittyvät onnistumiset sekä kehityskohteet. Koemme, että Gargellin työ futsalmaajoukkueen päävalmentajana on kesken, ja uskomme vahvasti, että hänen johdollaan suomalainen futsal ja maajoukkueen pelaaminen sekä tulokset kehittyvät strategiamme mukaisesti tulevina vuosina, Lahti sanoo.

Gargellin työtä ohjaa kolme selkeää tavoitetta: maajoukkueen vieminen seuraaviin futsalin MM-kisoihin, pelaajien kehittäminen kansainväliselle huipputasolle ja kotimaisen valmennuksen kehityksen tukeminen.

– Haluamme kehittää pelaajiamme yksilöinä, jotta he voivat kehittyä ammattilaisiksi ja pelata maailman kovimmissa sarjoissa. Siten nostamme koko suomalaisen futsalin tasoa: rakentamalla vahvaa maajoukkuetta ja auttamalla pelaajia menestymään kansainvälisesti, päävalmentaja linjaa.

– Olemme nyt paremmassa asemassa uudistaaksemme ryhmää, tuodaksemme mukaan uusia, innostavia pelaajia ja jatkaaksemme identiteetin kehittämistä. Haluan nähdä pelaajiemme astuvan kentälle selkeällä aikomuksella olla esityksen päähenkilöitä – ottaen vastuuta, näyttäen persoonansa ja tuoden osaamisensa esiin sekä puolustus- että hyökkäyspelissä. Kulttuuri, jota rakennamme, pohjaa rohkeuteen, yhtenäisyyteen ja sitkeyteen.



Muusta valmennustiimistä tiedotetaan myöhemmin. Miesten futsalmaajoukkue leireilee ja pelaa maaottelun Tšekkiä vastaan 15.-24. syyskuuta.



