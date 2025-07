Blogi: Tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvaa – uudet sääntelylinjaukset korostavat suunnittelun merkitystä

Kohti päästötöntä sähköntuotantoa Suomessa

Tuulivoimasta on tullut yksi merkittävistä keinoista vähentää sähköntuotannon päästöjä Suomessa. Sen osuus sähköntuotannosta on noussut noin neljännekseen. Tuulivoiman kasvu perustuu yhä useammin markkinaehtoisuuteen: jo noin 70 % tuulivoimaloista on rakennettu ilman valtion tukea.

Nopea teknologinen kehitys, suotuisat tuuliolosuhteet ja ennakoitava toimintaympäristö ovat tehneet Suomesta houkuttelevan investointikohteen myös kansainvälisille toimijoille. Erityisesti Länsi- ja Pohjois-Suomen alueet tarjoavat hyvät edellytykset tehokkaalle tuotannolle, mutta moderneilla ratkaisuilla tuulivoimaa voidaan toteuttaa kannattavasti myös vaativammissa olosuhteissa.

Sääntelyn muutokset vaikuttavat tuulivoimahankkeisiin

Laajentuvan tuulivoimarakentamisen myötä sääntelyyn on tuotu uusia linjauksia ja rajoitteita. Hallitus päätti huhtikuun 2025 puoliväliriihessä tiukentaa tuulivoimaloiden etäisyyssääntöjä. Linjauksen mukaan, mikäli hanke ei sijoitu maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoima-alueelle, voimalan ja lähimmän kiinteistön väliin tulisi jäädä vähintään kahdeksan kertaa voimalan kokonaiskorkeuden verran tilaa.

Vaikka sääntö ei ole vielä voimassa, se ohjaa jo hankesuunnittelua ja alueidenkäytön ratkaisuja. Muutos vaikeuttaa erityisesti paikallisesti suunniteltuja pienempiä tuulivoimahankkeita ja korostaa maakuntakaavoituksen merkitystä. Kiristyvä sääntely lisää tarvetta huolelliselle suunnittelulle ja perusteelliselle ympäristövaikutusten arvioinnille.

Sweco mukana tuulivoiman kasvussa

Sweco on mukana vauhdittamassa Suomen tuulivoimakehitystä. Tarjoamme asiantuntijapalveluita tuulivoimahankkeiden kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon.

Tuulivoimapuiston suunnittelu käynnistyy huolellisella esiselvityksellä, jossa arvioidaan muun muassa tuuliolosuhteet, sähköverkon kapasiteetti ja paikalliset maankäyttöedellytykset.

Kun hanke etenee, Swecon asiantuntijat auttavat varmistamaan, että se täyttää ajantasaiset sääntelyvaatimukset ja suunnittelu perustuu kokonaisvaltaiseen alue- ja vaikutusanalyysiin.

Rakentamisvaiheessa pidämme huolta siitä, että työ etenee turvallisesti ja tehokkaasti aina infrastruktuurin rakentamisesta turbiinien asennukseen ja käyttöönottoon.