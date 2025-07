Tärkeä erävoitto yritysten byrokratian vähentämiseksi – Henrikssonin sisämarkkinaraportti hyväksyttiin valiokunnassa

– Tässä epävarmassa maailmantilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan, että Eurooppa pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Siksi meidän on vahvistettava kilpailukykyämme. Yrityksiltä tuleva viesti on selvä: meidän on vähennettävä byrokratiaa EU:ssa, jotta yritykset voivat keskittyä kasvun, työpaikkojen, innovaatioiden ja verotulojen luomiseen, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).