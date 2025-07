Etäisyyssääntely asettaisi puolet Suomen maakunnista tuulivoimapaitsioon

Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa tuulivoiman rakennuspaikat vähenisivät maakunnasta ja etäisyydestä riippuen 75–100 prosenttia. Tuulivoima painottuisi pohjoiseen, sillä etäisyyssääntelyn ulkopuolisista rakennuspaikoista 84–93 prosenttia olisi jatkossa Pohjois-Suomessa, pääosin Lapissa.

”Ehdotettu etäisyyssääntely asettaa Suomen eri alueet voimakkaasti eri asemaan uusiutuvan energian rakentamismahdollisuuksien suhteen. Puolet maakunnista olisi tuulivoimapaitsiossa, jossa rakentaminen ja kuntien päätösvalta tuulivoimahankkeista olisi käytännössä hyvin rajoitettua”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

”Pohjois-Suomi taas joutuisi kantamaan koko maan sähköntuotannon lisäystarpeet. Vaikka investointeja ja energiaa tarvitaan myös pohjoisessa, voivat hyväksyttävyyden kipurajat tulla vastaan. Samalla sähköä pitäisi siirtää entistä enemmän pohjoisesta etelän kulutukseen.”

Jo 2000 metrin etäisyydellä asutuksesta yhdeksässä eli puolessa Manner-Suomen maakunnista rakennuspaikkoja olisi alle sadalle voimalalle, ja viidessä näistä maakunnista ei lainkaan. Yli 2800 metrin etäisyydellä puolessa Suomen maakunnista etäisyyssääntelyn ulkopuolisia rakennuspaikkoja olisi alle kymmenelle voimalalle tai ei lainkaan.

Arviot pohjautuvat konsulttiyhtiö FCG:n Ympäristöministeriölle 2024 laatimaan raporttiin. Keskuskauppakamari on koostanut FCG:n raportin pohjalta alueellisia vertailutietoja. Rakentamispaikkojen muutoksessa vertailukohtana on 800 metriä, joka on nykyisten tuulivoimahankkeiden keskimääräinen etäisyys asutuksesta meluvaikutuksiin pohjautuen.

Kartta: Tuulivoiman etäisyyssääntelyn vaikutus mahdollisiin voimaloiden rakentamispaikkoihin (kpl). Lähde: FCG 2024, visualisointi Keskuskauppakamari

Etelä-Suomi: Useimmissa Etelä-Suomen maakunnissa etäisyyssääntelyn sisällä ei olisi lainkaan mahdollisia voimalapaikkoja. Yksittäisten voimaloiden rakennuspaikkoja olisi Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. 2800 metrin etäisyydellä koko Etelä-Suomeen mahtuisi kaksi voimalaa. Samaan aikaan sähkön tarve kasvaa eteläisen Suomen kaupungeissa, joista on suljettu kivihiilipohjaista sähköntuotantoa.

Länsi-Suomi: Länsi-Suomessa Pohjanmaalta Keski-Suomeen etäisyyssääntely vähentää mahdollisia rakentamispaikkoja 2000 metrissä 91 prosenttia ja 2800 metrissä 98 prosenttia. Vähiten rakentamismahdollisuuksia olisi Satakunnassa ja Pirkanmaalla, joissa on 2800 metrin etäisyydellä vain yksittäisiä voimalapaikkoja.

Itä-Suomi: Itä-Suomessa tuulivoimaa rajoittaa aluevalvonta. Vaikka tuulivoiman ja tutkien yhteensovitukseen löydettäisiin ratkaisuja, 2000 metrin etäisyydellä mahdollisia rakentamispaikkoja olisi jäljellä neljännes ja 2800 metrin etäisyydellä yli 94 prosenttia rakennuspaikoista rajautuu ulos. Eniten paikkoja olisi Kainuussa, Etelä-Savossa vain yksittäisiä.

Pohjois-Suomi: Etäisyysääntelyn myötä tuulivoima painottuu pohjoiseen. 2000 metrin etäisyydellä 84 prosenttia ja 2800 metrin etäisyydellä 93 prosenttia kaikista mahdollisista rakennuspaikoista sijoittuu Pohjois-Suomeen, painottuen selvästi Lappiin. Etäisyyssääntely rajaa pohjoisessakin 56–74 prosenttia mahdollisista rakennuspaikoista ja työntää rakentamista erämaisille alueille.

Ehdotettu etäisyyssääntely on osa uutta alueidenkäyttölakia

Etäisyyssääntely sisältyy hallituksen luonnokseen uudesta alueidenkäyttölaista, jonka lausuntokierros päättyi heinäkuussa. Sen mukaan tuulivoimaloiden etäisyys asutuksesta pitäisi olla kahdeksan kertaa voimalan korkeus, mikä tarkoittaisi pääsääntöisesti 2400–2800 metriä.

Sääntelystä voisi poiketa, jos alue olisi osoitettu tuulivoimarakentamiseen maakuntakaavassa, tai jokainen etäisyyden sisällä asuinkiinteistön omistava antaisi sille suostumuksensa. Näiden poikkeusten vaikutus on kuitenkin epävarma. Yksikin kiinteistönomistaja voisi estää hankkeen, vaikka sillä olisi muuten laaja hyväksyntä. Vastaava suostumusmenettely ei koske mitään muita teollisia hankkeita.

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on tuulivoimalle osoitettuja alueita. Monissa on kuitenkin jo kehitteillä hanke tai ne eivät sovellu rakentamiseen. Myös tuulivoimalle kaavassa osoitetut alueet voivat tarkemmissa selvityksissä osoittautua mahdottomaksi esimerkiksi melun ja välkkeen tai ympäristövaikutusten vuoksi.

Koko maassa etäisyyssääntelyn ulkopuolelle jäisi 18–35 prosenttia teoriassa mahdollisista rakentamispaikoista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki näistä soveltuvat tuulivoimatuotantoon.

”Vaikka paikka olisi riittävän etäällä asutuksessa, muut tekijät kuten luontoarvot, etäisyys sähköverkosta tai elinkeinot, kuten porotalous voivat rajoittaa tuulivoimahankkeita. Siksi etäisyyssääntelyn vaikutus voi olla suurempi kuin arvioitu”, Säkkinen painottaa.

Keskuskauppakamari korostaa, että vahva paikallinen hyväksyttävyys on edellytys uusiutuvan energian lisärakentamiselle Suomessa.

”Paras ratkaisu on pitää kiinni nykymallista, jossa sopiva etäisyys arvioidaan tapauskohtaisesti, melu-, välke- ja maisemavaikutusten perusteella ja päätösvalta on paikallisella tasolla. Kaikkialle tuulivoima ei sovi, ja jo nyt kunnat voivat asettaa etäisyysvaatimuksia voimaloille. Kaavamainen etäisyyssääntely aiheuttaa kuitenkin enemmän ongelmia kuin se ratkaisee”, toteaa Säkkinen.

Taulukko. Etäisyyssääntelyn vaikutus tuulivoimaloiden rakennuspaikkoihin (kpl) suuralueittain ja maakunnittain eri etäisyyksillä (Tietojen lähde: FCG 2024)

Maakunta 800 metriä 2000 metriä 2800 metriä Lappi 47959 25316 16087 Pohjois-Pohjanmaa 19597 5401 2046 Keski-Pohjanmaa 2784 561 181 Pohjois-Suomi yhteensä 70340 31278 18314 Pohjois-Suomi, muutos 100 % 44 % 26 % Osuus koko maasta 65 % 84 % 93 % Kainuu 9175 2243 721 Pohjois-Savo 4272 502 110 Pohjois-Karjala 3350 1715 167 Etelä-Savo 1199 37 8 Itä-Suomi yhteensä 17996 4497 1006 Itä-Suomi, muutos 100 % 25 % 6 % Osuus koko maasta 17 % 12 % 5 % Keski-Suomi 5813 659 260 Etelä-Pohjanmaa 4983 467 79 Pirkanmaa 2169 90 7 Pohjanmaa 2595 269 54 Satakunta 1289 45 3 Länsi-Suomi yhteensä 16849 1530 403 Länsi-Suomi, muutos 100 % 9 % 2 % Osuus koko maasta 16 % 4 % 2 % Uusimaa 597 20 2 Varsinais-Suomi 518 0 0 Kanta-Häme 517 3 0 Kymenlaakso 439 0 0 Päijät-Häme 371 0 0 Etelä-Karjala 243 0 0 Etelä-Suomi yhteensä 2685 23 2 Etelä-Suomi, muutos 100 % 1 % 0 % Osuus koko maasta 2 % 0 % 0 % Koko maa yhteensä 107 870 37 328 19 725 Koko maa, muutos 100 % 35 % 18 %

Viittaukset: Tuulivoiman ja asutuksen välisen etäisyyssääntelyn taloudellisten vaikutusten arviointi, FCG 2024, mahdolliset virheet tietojen koostamisessa Keskuskauppakamarin. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/1da1364f-7d29-41ff-89df-2d81853befbf/f16b9176-c60f-44a3-97e2-d65cd977a0a8/KIRJE_20241216082602.PDF