Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet nousseen lämpötilan seurauksen Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Sisävesialueilla valtakunnallisilla havaintopisteillä hieman sinilevää on havaittu Purmojärvellä Kauhavalla, kolmella eri havaintopisteellä Ähtärinjärvessä (Ähtärinsalmi, Alajärvi, Ähtärinrannan koulu) ja lisäksi kahdella havaintopisteellä Alajärvellä (Hoiskon uimapaikka sekä Pynttärinniemi). Kansalaishavaintoja on tehty useampi Lappajärvellä kuluneen viikon aikana, ja järvellä on havaittu runsaasti sinilevää. Myös Ähtärinjärvellä on tehty kansalaishavaintoja runsaista sinileväesiintymistä. Lisäksi kansalaishavaintoja pienestä määrästä sinilevää on tehty Kalajaisjärvellä Ilmajoella sekä Kurikassa Pitkämön tekojärvellä.



Rannikkovesillä sinilevähavainnot ovat olleet vähäisempiä kuin sisävesillä. Rannikolla valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla havaintopisteillä on havaittu hieman sinilevää Storbådanilla Vöyrissä sekä Maalahdessa Märaströmmen rannikkoalueella. Kansalaishavaintoja on tehty rannikkovesillä muutamia, hieman sinilevää on havaittu Mustasaaressa Hankmo-Värlaxissa (Kastet hamn) sekä Närpiön Pjelaxfjärdenillä ja Ledörsundetilla.



Nousseiden lämpötilojen myötä myös järvien pintaveden lämpötilat alueella ovat nousseet, esimerkiksi Lappajärvellä 20,1 °C. Myös merialueella pintavedet ovat lämmenneet, muun muassa Vöyrissä veden lämpötilaksi on mitattu 19 °C.



Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinilevää voi esiintyä myös muilla kuin yllä mainituilla alueilla. Sinieväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana ja tilanne voi vaihdella nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa.

Sinilevät viihtyvät erityisesti ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saavat sinileväkukinnat runsastumaan ja nousemaan vesipatsaasta vedenpintaan. Lisäksi runsaiden sateiden myötä vesistöihin valuvat ravinteet luovat leville otolliset lisääntymisolosuhteet. Vähäinen sinilevämäärä esiintyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina ja rannalle ajautuessaan se saattaa muodostaa kapeita leväraitoja. Runsaina määrinä sinilevää muodostuu tyynellä ilmalla veteen vihertäviksi tai kellertäviksi levälautoiksi ja sitä kasautuu myös rannoille. Tuulinen sää voi vaikeuttaa sinilevän havaitsemista, koska tuuli saa sinilevälautat hajoamaan vedenpinnalta ja sekoittumaan veden sekaan. Kun sinileväesiintymä on erittäin runsas, se saattaa muistuttaa paksua maalia tai hernerokkaa.



Ennen veteen kastautumista tai sen käyttöä on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Jos vedessä näkyy sinilevää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvetenä on syytä välttää.

Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.