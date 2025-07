Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 6020 pyyntilupaa

Syksyn 2025 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2024 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamiin hirvitalousaluekohtaisiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13 639–19 831 hirveä, keskimäärin noin 16 735 hirveä. Viime syksyn metsästyksen jälkeen jäävä kanta oli Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan 17 150 hirveä.

Hirvikannan vasatuotto on Lapissa noussut aallonpohjan jälkeen useiden vuosien ajan, erityisen hyvä vasatuotto on ollut Lounais- ja Etelä-Lapissa. Metsästyksen jälkeisessä hirvikannassa tavoitteena on 20–30 % vasoja, millä pyritään pitämään kannan ikärakenne tuottavana ja hirvikannan ikäluokat ennustettavan suuruisina. Tavoitteen saavuttamiseksi myönnetyissä pyyntiluvissa on lisätty vasojen osuutta monilla alueilla.

Nyt kun vasanlupia on totuttua enemmän, toiveenamme on, että niitä myös käytetään. Moni voi ajatella, että vasan lupia pitää käyttää säästellen, jotta tulevinakin vuosina on hirviä. Hirvi on kuitenkin pitkäikäinen eläin, eikä myönnetyillä vasanluvilla ole riskiä siitä, että joku ikäluokka ammuttaisiin kokonaan pois. Päinvastoin, tarpeeksi suuri vasasaalis on ollut monilla alueilla vaikea saavuttaa ja vasoja on jäänyt talvehtivaan kantaan enemmän kuin tavoiteltu alle 30 %. Kun metsästetään hirvikannan tuottoa eikä tuottavaa aikuiskantaa, päästään tasaisempaan hirvikannan kehitykseen välttyen suurilta kannanvaihteluilta", kertoo Suomen riistakeskus Lapin riistasuunnittelija Eerojuhani Laine.

Hirven aiheuttamien liikenne- ja metsävahinkojen määrä Lapissa on pysynyt kohtuullisena. Edellisen kolmen vuoden aikana Lapissa on vuositasolla tapahtunut noin 90 hirvikolaria ja hirven aiheuttamia metsävahinkoja on korvattu noin 50 000 euron arvosta vuodessa. Alkuvuoden hirvikolareiden määrä 26 kappaletta on tilastojen perusteella samalla tasolla kuin edeltävinä vuosina. Myönnetyllä lupamäärällä hirvien aiheuttamat vahingot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen pyyntijakso Lapissa on 1.9.–20.9. Toinen pyyntijakso alkaa 4.10.2025 ja päättyy 15.1.2026. Poronhoitoalueella koiran käyttö on kielletty metsästyksessä aikavälillä 1.1.–15.1.2026. Metsästyksessä tulee huomioida poroelinkeino sekä muut luonnossa liikkuvat. Tärkeintä on kiinnittää erityistä huomiota siihen, että metsästys tapahtuu turvallisesti.